उत्तराखंड: 17 अक्टूबर को बंद होंगे चतुर्थ केदार रुद्रनाथ मंदिर के कपाट, छह महीने यहां होगी पूजा
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Published by: Alka Tyagi Updated Sun, 13 Sep 2026 01:40 PM IST
सार
17 को कार्तिक सक्रांति पर्व पर शाम 7 बजकर 47 मिनट पर सूर्य के तुला राशि में प्रवेश के साथ ही मंदिर के कपाट बंद होने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी।
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विस्तार
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चतुर्थ केदार रुद्रनाथ मंदिर के कपाट 17 अक्तूबर को शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। 20 को रुद्रनाथ की उत्सव डोली विधि-विधान से अपने शीतकालीन गद्दीस्थल गोपीनाथ मंदिर में विराजमान हो जाएगी।
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रुद्रनाथ के पुजारी आचार्य पंडित हरीश भट्ट ने बताया कि 17 को कार्तिक सक्रांति पर्व पर शाम 7 बजकर 47 मिनट पर सूर्य के तुला राशि में प्रवेश के साथ ही मंदिर के कपाट बंद होने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी।
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रात 8 बजे मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। 18 को रुद्रनाथ की डोली प्रात: आठ बजे मंदिर से प्रस्थान कर रात्रि प्रवास के लिए डुमक गांव पहुंचेगी। 19 को कुजौं गांव, 20 को देवर गांव होेते हुए शीतकालीन गद्दीस्थल गोपीनाथ मंदिर में विराजमान हो जाएगी।