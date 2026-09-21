नौकरी: 10वीं-12वीं पास के लिए आईटीबीपी में आई भर्ती, हेड कांस्टेबल के पदों पर 28 सितंबर से शुरू होगा आवेदन
ITBP Head Constable Recruitment 2026: आईटीबीपी ने हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक के 21 पदों पर भर्ती निकाली है। 12वीं पास और संबंधित तकनीकी योग्यता वाले 18 से 25 वर्ष के पुरुष उम्मीदवार 28 सितंबर से 27 अक्तूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
विस्तार
ITBP Head Constable Recruitment 2026: भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल (ITBP) ने हेड कांस्टेबल (मोटर मैकेनिक) भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के जरिए कुल 21 पद भरे जाएंगे। इन पदों के लिए पात्र पुरुष भारतीय नागरिक आवेदन कर सकते हैं। नेपाल और भूटान के नागरिक भी निर्धारित शर्तों के अनुसार आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 28 सितंबर 2026 को रात 12:01 बजे से शुरू होगी। इच्छुक उम्मीदवार 27 अक्तूबर 2026 रात 11:59 बजे तक आवेदन कर सकेंगे। यह भर्ती गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन आईटीबीपी में होगी।
21 पदों पर होगी भर्ती
आईटीबीपी ने हेड कांस्टेबल (मोटर मैकेनिक) के कुल 21 पद घोषित किए हैं। ये पद जनरल सेंट्रल सर्विस, ग्रुप ‘सी’, नॉन-गेजेटेड और नॉन-मिनिस्ट्रियल श्रेणी के हैं।
|भर्ती का विवरण
|जानकारी
|संगठन
|भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल (ITBP)
|पद
|हेड कांस्टेबल (मोटर मैकेनिक)
|कुल पद
|21
|सेवा
|जनरल सेंट्रल सर्विस, ग्रुप ‘सी’
|पद की श्रेणी
|नॉन-गेजेटेड, नॉन-मिनिस्ट्रियल
|आवेदन का तरीका
|ऑनलाइन
|आवेदन शुरू
|28 सितंबर 2026, रात 12:01 बजे
|अंतिम तिथि
|27 अक्तूबर 2026, रात 11:59 बजे
|आयु सीमा
|18 से 25 वर्ष
|वेतन स्तर
|लेवल-4
|वेतनमान
|25,500 से 81,100 रुपये
|आवेदन शुल्क
|100 रुपये
|पोस्टिंग
|भारत या विदेश में कहीं भी
किस वर्ग के कितने पद?
कुल 21 पदों में 7 पद अनारक्षित वर्ग के लिए हैं। अनुसूचित जाति के लिए 4, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 7 और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 3 पद हैं। भर्ती विवरण में अनुसूचित जनजाति के लिए अलग से कोई पद नहीं दिया गया है।
|वर्ग
|पद
|अनारक्षित
|7
|एससी
|4
|एसटी
|0
|ओबीसी
|7
|ईडब्ल्यूएस
|3
|कुल
|21
कौन कर सकता है आवेदन?
इस भर्ती के लिए पात्र पुरुष भारतीय नागरिक आवेदन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में नेपाल और भूटान के नागरिकों को भी निर्धारित शर्तों के तहत आवेदन के लिए पात्र बताया गया है। उम्मीदवार की उम्र 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी।
12वीं पास के साथ ये तकनीकी योग्यता जरूरी
हेड कांस्टेबल (मोटर मैकेनिक) पद के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 12वीं पास होना जरूरी है। इसके साथ मोटर मैकेनिक ट्रेड की निर्धारित तकनीकी योग्यता और अनुभव होना चाहिए।
उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या आईटीआई से मोटर मैकेनिक का प्रमाणपत्र और इस ट्रेड में किसी प्रतिष्ठित वर्कशॉप में तीन साल का व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए।
इसके विकल्प के तौर पर उम्मीदवार के पास ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा भी मान्य है।
चयन कैसे होगा?
आईटीबीपी हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक भर्ती में उम्मीदवारों को कई चरणों से गुजरना होगा। आवेदन सही पाए जाने वाले उम्मीदवारों को भर्ती परीक्षा और अन्य चरणों में शामिल होने के लिए ऑनलाइन एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। चयन प्रक्रिया में ये चरण शामिल हैं-
- शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET)
- शारीरिक मानक परीक्षा (PST)
- मूल दस्तावेजों की जांच
- लिखित परीक्षा
- प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट
- विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (DME)
- समीक्षा चिकित्सा परीक्षा (RME), जहां लागू हो
शुरुआत में अस्थायी होगी नियुक्ति
नोटिफिकेशन के अनुसार, हेड कांस्टेबल (मोटर मैकेनिक) पद पर नियुक्ति शुरुआत में अस्थायी आधार पर होगी। हालांकि, बाद में इसके स्थायी होने की संभावना है। चयनित उम्मीदवारों को भारत या विदेश में कहीं भी सेवा देनी पड़ सकती है।
कितना देना होगा आवेदन शुल्क?
इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये रखा गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पूर्व सैनिक वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क नहीं देना होगा।
|वर्ग
|आवेदन शुल्क
|अन्य पात्र उम्मीदवार
|100 रुपये
|एससी
|शुल्क माफ
|एसटी
|शुल्क माफ
|पूर्व सैनिक
|शुल्क माफ
ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
- आईटीबीपी की आधिकारिक भर्ती वेबसाइट पर जाएं।
- हेड कांस्टेबल (मोटर मैकेनिक) भर्ती 2026 का लिंक खोलें।
- ऑनलाइन आवेदन के लिंक पर क्लिक करके पंजीकरण करें।
- अपनी व्यक्तिगत और संपर्क संबंधी जानकारी भरें।
- शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता की जानकारी दर्ज करें।
- जहां जरूरी हो, अनुभव और डिप्लोमा की जानकारी भरें।
- जरूरी फोटो, हस्ताक्षर और दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन में भरी गई सभी जानकारी ध्यान से जांचें।
- लागू होने पर 100 रुपये आवेदन शुल्क जमा करें।
- आवेदन फॉर्म जमा करें और भविष्य के लिए उसकी प्रति सुरक्षित रखें।