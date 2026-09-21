नौकरी: 10वीं-12वीं पास के लिए आईटीबीपी में आई भर्ती, हेड कांस्टेबल के पदों पर 28 सितंबर से शुरू होगा आवेदन

ITBP Head Constable Recruitment 2026: भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल (ITBP) ने हेड कांस्टेबल (मोटर मैकेनिक) भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के जरिए कुल 21 पद भरे जाएंगे। इन पदों के लिए पात्र पुरुष भारतीय नागरिक आवेदन कर सकते हैं। नेपाल और भूटान के नागरिक भी निर्धारित शर्तों के अनुसार आवेदन कर सकते हैं।

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ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 28 सितंबर 2026 को रात 12:01 बजे से शुरू होगी। इच्छुक उम्मीदवार 27 अक्तूबर 2026 रात 11:59 बजे तक आवेदन कर सकेंगे। यह भर्ती गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन आईटीबीपी में होगी।