सिंघाली के जंगल में सजा था जुए का अड्डा: पुलिस की दबिश में 11 जुआरी धराए; 11.56 लाख जब्त

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जानकारी के अनुसार मुखबिर से सूचना मिली थी कि सिंघाली के जंगल में बड़ी संख्या में जुआरी जुआ खेल रहे हैं। बताया जा रहा है कि शहर और ग्रामीण इलाके के जुआरी इस फड़ में बैठते थे, जहां जंगल में तिरपाल लगाकर जुआ खेला जा रहा था। सूचना पर थाना बांकीमोंगरा, दीपका और कटघोरा पुलिस की संयुक्त टीम ने घेराबंदी कर जंगल में छापा मारा। पुलिस को देखकर जुआरियों में हड़कंप मच गया। टीम ने मौके से 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया।पुलिस ने मौके से जप्ती की कार्रवाई की। जप्त संपत्ति में नगद रकम 74 हजार 500 रुपये, 14 एंड्रॉइड और 01 की-पैड मोबाइल फोन जिसकी कीमत 2 लाख 82 हजार रुपये है, तथा बुलेट और स्कूटी सहित 15 मोटरसाइकिलें जिनकी कीमत लगभग 8 लाख रुपये आंकी गई है, शामिल है। कुल जुमला जप्ती 11 लाख 56 हजार 500 रुपये की गई है।गिरफ्तार आरोपियों में शिवमोहन सिंग 50 वर्ष शांतिनगर बालकोनगर, अमित कुमार श्रीवास्तव 48 वर्ष कैलाशनगर बालकोनगर, सफिक खान 25 वर्ष चिमनी भट्टा मानिकपुर, संजू कुमार साहू 27 वर्ष धोबी मोहल्ला बांकीमोंगरा, ईश्वरी साहू 37 वर्ष कुदरीपारा बांकीमोंगरा, विजय कुमार 52 वर्ष शांतिनगर बांकीमोंगरा, हेमंत बहादुर कार्की 50 वर्ष सुराकछार बांकीमोंगरा, सुमीत यादव 28 वर्ष गेवरा बस्ती कुसमुंडा, अभिमन्यु सिंग 35 वर्ष तुलसीनगर कोतवाली, सुरेंद्र चौहान 39 वर्ष भदरापारा बालकोनगर और राजू नाहक 33 वर्ष शांतिनगर बांकीमोंगरा शामिल हैं।पुलिस ने सभी आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत विधिवत कार्रवाई की है। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में जुए के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए आगे भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। जंगल में तिरपाल लगाकर चल रहे इस फड़ के भंडाफोड़ के बाद क्षेत्र में जुआरियों में दहशत का माहौल है।