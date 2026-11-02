भारतीय सेना में मेडिकल ऑफिसर बनने का मौका: एएफएमएस में 120 पदों पर भर्ती, कब से करें आवेदन? जानें प्रक्रिया

मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर चुके युवाओं के लिए भारतीय सशस्त्र बलों में नौकरी पाने का अच्छा मौका है। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा (एएफएमएस) ने मेडिकल ऑफिसर के 120 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के तहत चुने गए डॉक्टरों को भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना में सेवा देने का मौका मिलेगा। खास बात यह है कि पुरुष और महिला, दोनों उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। कुल 120 पदों में से 90 पुरुषों और 30 महिलाओं के लिए रखे गए हैं। आवेदन की प्रक्रिया 9 नवंबर 2026 से शुरू होगी। इच्छुक उम्मीदवार 18 नवंबर तक आधिकारिक वेबसाइट join.afms.gov.in पर फॉर्म भर सकते हैं।

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कितनी होनी चाहिए उम्र?

मेडिकल योग्यता अधिकतम आयु जन्मतिथि एमबीबीएस / पीजी डिप्लोमा 30 वर्ष 2 जनवरी 1997 या उसके बाद एमडी / एमएस 35 वर्ष 2 जनवरी 1992 या उसके बाद

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज या विश्वविद्यालय से एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही राज्य मेडिकल काउंसिल या राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) में स्थायी पंजीकरण होना जरूरी है। एमबीबीएस के अलावा पीजी डिप्लोमा और एमडी, एमएस या डीएनबी जैसी डिग्री रखने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। यानी मेडिकल की पढ़ाई के बाद सेना में अधिकारी बनने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए यह अवसर है। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को अपनी शैक्षणिक योग्यता और जरूरी दस्तावेजों की जांच कर लेनी चाहिए, ताकि फॉर्म भरते समय कोई गलती न हो।

आयु की गणना 31 दिसंबर 2026 के आधार पर होगी। आवेदन से पहले जन्मतिथि और शैक्षणिक प्रमाणपत्रों में दर्ज जानकारी जरूर मिला लें।

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आवेदन कब तक कर सकते हैं?

विवरण तारीख / शुल्क विस्तृत नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख 7 नवंबर 2026 ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तारीख 9 नवंबर 2026 आवेदन की आखिरी तारीख 18 नवंबर 2026 आवेदन शुल्क सभी श्रेणियों के लिए ₹200 भुगतान के तरीके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई

कैसे होगा उम्मीदवारों का चयन?

मेडिकल ऑफिसर के पदों पर चयन कई चरणों में किया जाएगा। सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता और दस्तावेजों के आधार पर छंटनी होगी। इसमें चुने गए उम्मीदवारों को दिल्ली स्थित आर्मी हॉस्पिटल (रिसर्च एंड रेफरल) में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यह इंटरव्यू दिसंबर 2026 में होने की संभावना है। इंटरव्यू में सफल होने वाले उम्मीदवारों को मेडिकल और शारीरिक फिटनेस जांच से गुजरना होगा। सभी जरूरी चरण पूरे होने के बाद अंतिम चयन सूची तैयार की जाएगी। इसलिए उम्मीदवारों को इंटरव्यू के साथ-साथ अपनी फिटनेस पर भी ध्यान देना चाहिए।

आवेदन कैसे करें?