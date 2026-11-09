दिलजीत दोसांझ इंदौर कॉन्सर्ट: सिंगर ने छप्पन पहुंचकर फैंस को दिया सरप्राइज, शेयर की खास तस्वीरें; पूछा ये सवाल

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पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ 15 नवंबर को इंदौर में अपना ऑरा टूर करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले दिलजीत ने एक खास पोस्ट शेयर की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर इंदौर की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं।दिलजीत तस्वीरों में इंदौर के छप्पन इलाके में नजर आ रहे हैं। एक फोटो में वे पोहे की दुकान के पास खड़े नजर आ रहे हैं। वहीं आखिरी फोटो में एक लड़की 'पंजाबी इंदौर आ गए ओए' का पोस्टर थामे नजर आ रही है। तस्वीरों के कैप्शन में उन्होंने लिखा- 'इंदौर रेडी?' तस्वीरों से साफ है कि सिंगर अपने अगले शो के लिए पूरी तरह तैयार हैं।