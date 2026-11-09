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दिलजीत दोसांझ इंदौर कॉन्सर्ट: सिंगर ने छप्पन पहुंचकर फैंस को दिया सरप्राइज, शेयर की खास तस्वीरें; पूछा ये सवाल

Mon, 09 Nov 2026 01:46 PM IST
संदेश मेहरा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Mon, 09 Nov 2026 01:46 PM IST
सार

  • पंजाबी सिंगर-एक्टर दिलजीत दोसांझ इन दिनों अपने 'ऑरा इंडिया टूर 2026' को लेकर चर्चा में हैं। 
  • दिलजीत का अगला कॉन्सर्ट 15 नवंबर को इंदौर में होने वाला है।
  • इससे पहले उन्होंने एक खास पोस्ट शेयर की है। 

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Diljit Dosanjh Shares Indore Photos Ahead Of Aura India Tour 2026 Concert Asks Fans Indore Ready
दिलजीत दोसांझ - फोटो : इंस्टाग्राम@diljitdosanjh

विस्तार
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पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ ने 30 अक्तूबर को राजधानी दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक ग्रैंड ओपनिंग शो के साथ अपने 'ऑरा इंडिया टूर 2026' की शुरुआत की। अब उनका अगला शो इंदौर में होने वाला है। 
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दिलजीत ने शेयर की खास पोस्ट
पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ 15 नवंबर को इंदौर में अपना ऑरा टूर करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले दिलजीत ने एक खास पोस्ट शेयर की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर इंदौर की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं।
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दिलजीत तस्वीरों में इंदौर के छप्पन इलाके में नजर आ रहे हैं। एक फोटो में वे पोहे की दुकान के पास खड़े नजर आ रहे हैं। वहीं आखिरी फोटो में एक लड़की 'पंजाबी इंदौर आ गए ओए' का पोस्टर थामे नजर आ रही है। तस्वीरों के कैप्शन में उन्होंने लिखा- 'इंदौर रेडी?' तस्वीरों से साफ है कि सिंगर अपने अगले शो के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 
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Diljit Dosanjh Shares Indore Photos Ahead Of Aura India Tour 2026 Concert Asks Fans Indore Ready
दिलजीत दोसांझ - फोटो : सोशल मीडिया
कॉन्सर्ट से पहले प्रशासन के सख्त नियम
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, उनके आने वाले कॉन्सर्ट की जांच हो रही है। कुछ सख्त नियम तय किए गए हैं। चंडीगढ़ के डॉ. पंडितराव धरेनवर की शिकायत के बाद खबर है कि महिला और बाल विकास विभाग के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को निर्देश दिए गए हैं कि कॉन्सर्ट में ऐसे गाने न बजाए जाएं, जिनका बच्चों पर बुरा असर पड़ सकता है। निर्देशों में खास तौर पर शराब और हथियारों को बढ़ावा देने वाले गानों से बचने के लिए कहा गया है।

देखें दिलजीत की पोस्ट-

 

 

 

 

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दिलजीत दोसांझ - फोटो : इंस्टाग्राम@diljitdosanjh
दिलजीत नहीं गाएंगे ये गाने 
इंदौर कॉन्सर्ट को लेकर प्रशासन सख्त हैं। आयोजकों को कुछ निर्देश दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक, कुछ गानों पर बैन लगाया गया है, जिन्हें सिंगर कॉन्सर्ट में नहीं गा सकेंगे। इनमें दिलजीत दोसांझ का चर्चित ट्रैक 'पटियाला पेग' शामिल है।

इसके अलावा '5 तारा ठेके', 'जेब विचों फ्रीम' और 'जट्ट फायर करदा' भी हैं, जिन्हें दिलजीत नहीं आएंगे। आयोजकों को यह भी साफतौर पर बताया गया है कि सिंगर 15 नवंबर को शो के में इन गानों पर परफॉर्म नहीं करेंगे।

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दिलजीत दोसांझ - फोटो : इंस्टाग्राम@diljitdosanjh
दिलजीत के टूर के बारे में?
  • अगला शो 15 नवंबर को इंदौर में होना है।
  • इसके बाद वह 21 नवंबर को अहमदाबाद, 27 नवंबर को मुंबई, 29 नवंबर को बेंगलुरु और 5 दिसंबर को लखनऊ में परफॉर्म करेंगे।
  • चंडीगढ़ में भी उनके कॉन्सर्ट की घोषणा की गई है, लेकिन इसकी तारीख और अन्य जानकारी अभी सामने नहीं आई है। 

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