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पौड़ी: जिला अस्पताल की छत पर चढ़े आंदोलनकारी गणेश भट्ट, अस्पताल और तहसील समेत पांच मांगों को लेकर लड़ाई

Mon, 09 Nov 2026 01:44 PM IST
Renu Saklani अमर उजाला न्यूज डेस्क, देहरादून
अमर उजाला न्यूज डेस्क, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Mon, 09 Nov 2026 01:44 PM IST
सार

पौड़ी में अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे गणेश भट्ट जिला अस्पताल की छत पर चढ़ गए और सरकारी सिस्टम पर उनकी मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगाया।

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Pauri news activist climbs district hospital roof over five demands seeks sub district hospital in pabo
आंदोलनकारी गणेश भट्ट - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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पौड़ी में पाबो क्षेत्र की पांच सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे गणेश भट्ट सोमवार को जिला अस्पताल की छत पर चढ़ गए। उनकी प्रमुख मांगों में पाबो में उप जिला अस्पताल और उप तहसील की स्थापना शामिल है। 

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गणेश भट्ट ने सरकारी सिस्टम पर क्षेत्र की मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उनके जिला अस्पताल की छत पर चढ़ने की सूचना के बाद हलचल मच गई। मौके पर पुलिस और राजस्व प्रशासन की टीमें मौजूद हैं।

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