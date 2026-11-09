पौड़ी: जिला अस्पताल की छत पर चढ़े आंदोलनकारी गणेश भट्ट, अस्पताल और तहसील समेत पांच मांगों को लेकर लड़ाई

पौड़ी में पाबो क्षेत्र की पांच सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे गणेश भट्ट सोमवार को जिला अस्पताल की छत पर चढ़ गए। उनकी प्रमुख मांगों में पाबो में उप जिला अस्पताल और उप तहसील की स्थापना शामिल है।

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