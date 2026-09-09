18 रुपये किलो में मिलेगी चीनी, जानिए कब और कहां से ले सकेंगे?

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उत्तर प्रदेश में सितंबर महीने के राशन वितरण को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। प्रदेश में 10 से 25 सितंबर तक पात्र राशन कार्डधारकों को खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। अंत्योदय कार्डधारकों को 35 किलो निशुल्क खाद्यान्न के साथ जुलाई, अगस्त और सितंबर के लिए कुल 3 किलो चीनी 18 रुपये प्रति किलो की दर से मिलेगी। पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को भी निर्धारित मात्रा में गेहूं, फोर्टिफाइड चावल और बाजरा दिया जाएगा। वहीं, चीनी की जमाखोरी रोकने के लिए व्यापारियों की स्टॉक सीमा 4,000 से घटाकर 2,000 क्विंटल कर दी गई है और स्टॉक 30 दिन से ज्यादा रखने पर रोक है।

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