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इंडिया पोस्ट: घर बैठे कैसे भरें जीडीएस भर्ती का फॉर्म? समझें स्टेप-बाई-स्टेप पूरा प्रोसेस, कल शुरू होगा आवेदन

Tue, 01 Sep 2026 02:11 PM IST
आकाश कुमार जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Tue, 01 Sep 2026 02:11 PM IST
सार

India Post GDS Recruitment 2026: डाक विभाग की 23,757 पदों वाली जीडीएस भर्ती के लिए पंजीकरण 31 अगस्त से शुरू हो चुका है। अब 2 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। यहां घर बैठे पंजीकरण से लेकर फॉर्म जमा करने और शुल्क भुगतान तक की पूरी प्रक्रिया आसान चरणों में बताई गई है।
 

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How to fill India Post GDS Form Online? Check Step-by-Step Guide to register for 23,757 Vacancies
India Post GDS (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : Freepik

विस्तार
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GDS Vacancy 2026: डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएस) भर्ती के 23,757 पदों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। इंडिया पोस्ट की आधिकारिक वेबसाइट indiapost.gov.in पर ग्रामीण डाक सेवक ऑनलाइन नियुक्ति कार्यक्रम-द्वितीय जुलाई 2026 का पंजीकरण लिंक सक्रिय हो चुका है।

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यानी जो उम्मीदवार इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, वे अभी पंजीकरण कर सकते हैं। हालांकि, केवल पंजीकरण करने से आवेदन पूरा नहीं होगा। पंजीकरण के बाद निर्धारित तारीख में ऑनलाइन आवेदन भी भरना होगा।
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इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 2 सितंबर 2026 से शुरू होगी और 21 सितंबर 2026 तक चलेगी। इसलिए उम्मीदवारों को पंजीकरण और आवेदन की तारीखों को लेकर किसी तरह का भ्रम नहीं रखना चाहिए।

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How to fill India Post GDS Form Online? Check Step-by-Step Guide to register for 23,757 Vacancies
India Post GDS Recruitment 2026 - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

पहले जान लें आवेदन प्रक्रिया की जरूरी तारीखें

इस भर्ती में पंजीकरण और आवेदन के लिए अलग-अलग समयसीमा दी गई है। पूरा कार्यक्रम यहां समझ सकते हैं:

 
प्रक्रिया तारीख
पंजीकरण शुरू 31 अगस्त 2026
पंजीकरण की अंतिम तारीख 19 सितंबर 2026
ऑनलाइन आवेदन और शुल्क भुगतान शुरू 2 सितंबर 2026
ऑनलाइन आवेदन और शुल्क भुगतान की अंतिम तारीख 21 सितंबर 2026

 

यानी उम्मीदवारों को सबसे पहले पंजीकरण करना होगा। इसके बाद 2 सितंबर से 21 सितंबर के बीच ऑनलाइन आवेदन और शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। पंजीकरण करने के लिए अभ्यर्थियों के पास 19 सितंबर तक का समय है।
 

घर बैठे जीडीएस भर्ती के लिए पंजीकरण कैसे करें?

जीडीएस भर्ती में आवेदन करने का पहला चरण पंजीकरण है। पंजीकरण पूरा करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।

  • सबसे पहले इंडिया पोस्ट की आधिकारिक वेबसाइट indiapost.gov.in पर जाएं।
  • वेबसाइट पर ग्रामीण डाक सेवक ऑनलाइन नियुक्ति कार्यक्रम-द्वितीय जुलाई 2026 वाले पेज पर जाएं। यहां पंजीकरण के लिए क्लिक करें विकल्प पर क्लिक करें।
  • इसके बाद नए उम्मीदवार का पंजीकरण विकल्प चुनें।
  • अब अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। इसके बाद ईमेल आईडी भरें और ओटीपी के जरिए दोनों का सत्यापन करें।
  • ओटीपी सत्यापन के बाद आगे विकल्प पर क्लिक करें। अब आपको अपनी मूल जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • इसमें अपना नाम, जन्मतिथि, लिंग, पिता का नाम, माता का नाम और समुदाय जैसी जानकारी भरें।
  • सभी जानकारी भरने के बाद पूरा करें विकल्प पर क्लिक करें।

 

इसके बाद आपका पंजीकरण नंबर तैयार हो जाएगा। इसे संभालकर रखें, क्योंकि आगे ऑनलाइन आवेदन करते समय इसी की जरूरत होगी।

यह भी पढ़ें: डाक विभाग में 23757 पदों पर भर्ती, 10वीं पास करें पंजीकरण, बिना परीक्षा होगा चयन

पंजीकरण नंबर मिलने के बाद आवेदन कैसे भरें?

पंजीकरण नंबर बनने के बाद ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 2 सितंबर 2026 से शुरू होगी। अभ्यर्थी नीचे बताए चरणों की मदद से अपना आवेदन पत्र भरकर जमा कर सकेंगे:

  •  पंजीकरण के बाद दोबारा आवेदन वाले विकल्प पर क्लिक करें।
  • यहां आपको उम्मीदवार लॉगिन का विकल्प दिखाई देगा।
  • उम्मीदवार लॉगिन पर क्लिक करने के बाद लॉगिन के लिए आगे बढ़ें विकल्प पर जाएं।
  • उपयोगकर्ता पहचान की जगह अपना पंजीकरण नंबर दर्ज करें। इसके बाद अपना पासवर्ड डालकर लॉगिन करें।
  • लॉगिन करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर दोबारा ओटीपी आएगा। ओटीपी का सत्यापन पूरा करें।
  • सत्यापन के बाद आप नए डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे। यहां आपको चार विकल्प दिखाई देंगे।
    • ऑनलाइन आवेदन
    • मेरा आवेदन
    • शिकायत दर्ज करें
    • मेरी शिकायतें
  • इनमें से आपको ऑनलाइन आवेदन विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आप आवेदन पत्र भर सकते हैं।

फॉर्म में कौन-कौन सी जानकारी भरनी होगी?

ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करने के बाद आपको अलग-अलग चरणों में फॉर्म पूरा करना होगा। इसमें मुख्य रूप से ये जानकारी शामिल होगी:

  • व्यक्तिगत जानकारी
  • शैक्षणिक जानकारी
  • पद वरीयता
  • दस्तावेज अपलोड करना


हर चरण में जानकारी भरने के बाद सहेजें और आगे बढ़ें विकल्प पर क्लिक करते रहें। जानकारी भरते समय नाम, जन्मतिथि, शैक्षणिक विवरण और अन्य व्यक्तिगत जानकारी की वर्तनी जरूर जांच लें। किसी भी तरह की गलती होने पर आवेदन में परेशानी हो सकती है।

यह भी पढ़ें: जीडीएस भर्ती में किस सर्किल में कितनी वैकेंसी? पीडीएफ में देखें 23757 रिक्तियों की पूरी जानकारी

How to fill India Post GDS Form Online? Check Step-by-Step Guide to register for 23,757 Vacancies
India Post GDS Recruitment 2026 - फोटो : AI Generated

पहले जीडीएस में आवेदन कर चुके हैं तो क्या फिर पंजीकरण करना होगा?

  • हां, नए सिरे से पंजीकरण करना जरूरी है।
  • अगर आपने इससे पहले किसी जीडीएस भर्ती में आवेदन किया है, तब भी इस भर्ती के लिए पुराना पंजीकरण मान्य नहीं होगा।
  • डाक विभाग ने स्पष्ट किया है कि पिछली भर्ती में किया गया पंजीकरण इस नियुक्ति कार्यक्रम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
  • इसलिए पहले जीडीएस भर्ती में आवेदन कर चुके उम्मीदवारों को भी नया पंजीकरण करना होगा। इसके बाद ही वे इस भर्ती का ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकेंगे।

पद वरीयता भरते समय क्या ध्यान रखें?

आवेदन पत्र में पद वरीयता भरने का चरण भी महत्वपूर्ण है। उम्मीदवारों को अपनी पसंद के अनुसार पदों की वरीयता ध्यान से भरनी चाहिए। जैसे-जैसे आप आवेदन के अलग-अलग चरण पूरे करते जाएंगे, वे हरे रंग में दिखाई देते रहेंगे। इसलिए फॉर्म के सभी चरणों को पूरा करने के बाद ही आगे बढ़ें और किसी भी जरूरी चरण को अधूरा न छोड़ें।

फोटो और हस्ताक्षर का आकार कितना होना चाहिए?

आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को पासपोर्ट आकार की फोटो और हस्ताक्षर भी अपलोड करने होंगे। इनके लिए निर्धारित आकार का ध्यान रखना जरूरी है।

  • पासपोर्ट आकार की फोटो: 30 केबी से 100 केबी
  • हस्ताक्षर: 20 केबी से 100 केबी


दस्तावेज अपलोड करने से पहले यह जरूर जांच लें कि उनकी फाइल का आकार निर्धारित सीमा के भीतर है।

फॉर्म जमा करने से पहले क्या सावधानी रखनी चाहिए?

सभी जानकारी भरने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद आवेदन पत्र का पूर्वावलोकन देखा जा सकेगा। यह आवेदन जमा करने से पहले गलती पकड़ने का सबसे अहम मौका है।

  • पूर्वावलोकन में अपनी सभी जानकारी ध्यान से जांचें।
  • अगर किसी जानकारी में सुधार करना है तो इसी चरण में उसे ठीक कर सकते हैं।
  • सभी विवरण सही होने के बाद हां, जमा करें विकल्प पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आपके सामने आवेदन शुल्क भुगतान का विकल्प आएगा।

जीडीएस भर्ती में आवेदन शुल्क कितना है?

आवेदन शुल्क उम्मीदवार की श्रेणी के अनुसार अलग-अलग है।

  • सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस: 100 रुपये
  • एससी/एसटी/दिव्यांग और सभी वर्ग की महिला उम्मीदवार: कोई आवेदन शुल्क नहीं


जिन उम्मीदवारों के लिए शुल्क लागू है, वे ऑनलाइन माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। शुल्क भुगतान के बाद आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

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