इंडिया पोस्ट: घर बैठे कैसे भरें जीडीएस भर्ती का फॉर्म? समझें स्टेप-बाई-स्टेप पूरा प्रोसेस, कल शुरू होगा आवेदन

GDS Vacancy 2026: डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएस) भर्ती के 23,757 पदों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। इंडिया पोस्ट की आधिकारिक वेबसाइट indiapost.gov.in पर ग्रामीण डाक सेवक ऑनलाइन नियुक्ति कार्यक्रम-द्वितीय जुलाई 2026 का पंजीकरण लिंक सक्रिय हो चुका है।

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यानी जो उम्मीदवार इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, वे अभी पंजीकरण कर सकते हैं। हालांकि, केवल पंजीकरण करने से आवेदन पूरा नहीं होगा। पंजीकरण के बाद निर्धारित तारीख में ऑनलाइन आवेदन भी भरना होगा। विज्ञापन



इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 2 सितंबर 2026 से शुरू होगी और 21 सितंबर 2026 तक चलेगी। इसलिए उम्मीदवारों को पंजीकरण और आवेदन की तारीखों को लेकर किसी तरह का भ्रम नहीं रखना चाहिए। यानी जो उम्मीदवार इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, वे अभी पंजीकरण कर सकते हैं। हालांकि, केवल पंजीकरण करने से आवेदन पूरा नहीं होगा। पंजीकरण के बाद निर्धारित तारीख में ऑनलाइन आवेदन भी भरना होगा।इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 2 सितंबर 2026 से शुरू होगी और 21 सितंबर 2026 तक चलेगी। इसलिए उम्मीदवारों को पंजीकरण और आवेदन की तारीखों को लेकर किसी तरह का भ्रम नहीं रखना चाहिए।

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