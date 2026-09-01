आईबीपीएस आरआरबी भर्ती: परीक्षा कब होगी, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, चयन कैसे होगा? अच्छे से समझ लें पूरी जानकारी

अब समझें चयन कैसे होगा?

इस भर्ती के तहत निम्न पदों की वैकेंसी भरी जानी हैं:

ऑफिस असिस्टेंट (मल्टीपर्पस)

ऑफिसर स्केल-I

ऑफिसर स्केल-II

ऑफिसर स्केल-III



इन पदों के लिए परीक्षा और चयन की प्रक्रिया एक जैसी नहीं है।

ऑफिस असिस्टेंट (मल्टीपर्पस) और ऑफिसर स्केल-I के लिए प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा होगी।

ऑफिसर स्केल-II और स्केल-III के लिए एकल स्तर की परीक्षा आयोजित की जाएगी।

ऑफिसर वर्ग के अंतिम चयन में साक्षात्कार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

ऑफिसर पदों पर अंतिम चयन कैसे होगा?

ऑनलाइन परीक्षा का महत्व - 80 प्रतिशत

साक्षात्कार का महत्व - 20 प्रतिशत

ऑफिस असिस्टेंट का चयन किस आधार पर होगा?

ऑफिसर स्केल-I, II और III के लिए चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन परीक्षा के साथ साक्षात्कार भी शामिल होगा। अंतिम मेरिट इस आधार पर तैयार होगी:साक्षात्कार में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को कम से कम 40 प्रतिशत अंक हासिल करने होंगे। वहीं एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक निर्धारित हैं।ऑफिस असिस्टेंट (मल्टीपर्पस) पद के लिए अंतिम चयन मुख्य परीक्षा में उम्मीदवार के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। इस पद के लिए ऑफिसर वर्ग की तरह साक्षात्कार नहीं होगा। इसलिए ऑफिस असिस्टेंट पद के उम्मीदवारों के लिए मुख्य परीक्षा की तैयारी बेहद महत्वपूर्ण है।