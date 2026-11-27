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कब होगी आरआरबी क्लर्क की परीक्षा?

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एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

एडमिट कार्ड में कौन-सी जानकारी होगी?

पीईटी और मुख्य परीक्षा के एडमिट कार्ड में क्या अंतर है?

आईबीपीएस ने आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट भर्ती की प्री-एग्जाम ट्रेनिंग के लिए प्रवेश पत्र 26 नवंबर को जारी किया है। यह प्रवेश पत्र केवल उन उम्मीदवारों के लिए है जो पीईटी के लिए पात्र हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, ट्रेनिंग की तारीख, केंद्र का पता और रिपोर्टिंग समय जैसी जरूरी जानकारी दी गई है। इसे डाउनलोड करने के बाद सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें। किसी तरह की गलती मिलने पर आईबीपीएस के आधिकारिक संपर्क माध्यम से जानकारी ले सकते हैं।आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट की प्रारंभिक परीक्षा दिसंबर 2026 में आयोजित की जाएगी। जारी कार्यक्रम के अनुसार, परीक्षा 6, 12 और 13 दिसंबर 2026 को होगी। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी तैयारी के साथ आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होने वाली सूचनाओं पर भी नजर रखें। प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड परीक्षा से करीब चार से पांच दिन पहले जारी होने की उम्मीद है। उम्मीदवार इस बात का ध्यान रखें कि पीईटी का प्रवेश पत्र और प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड अलग-अलग दस्तावेज हैं।1. सबसे पहले आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं।2. होमपेज पर सीआरपी आरआरबी या भर्ती से जुड़े विकल्प पर क्लिक करें।3. आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क पीईटी एडमिट कार्ड 2026 का लिंक खोजें।4. प्रवेश पत्र डाउनलोड करने वाले लिंक पर क्लिक करें।5. अपना पंजीकरण नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।6. इसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करें।7. आपका पीईटी एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।8. इसे डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें और प्रिंट निकाल लें।पीईटी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को उसमें दी गई सभी जानकारियां जांचनी चाहिए। प्रवेश पत्र में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर और पंजीकरण से जुड़ी जानकारी होगी। इसके अलावा ट्रेनिंग की तारीख, केंद्र का पता, रिपोर्टिंग समय और जरूरी निर्देश भी दिए जाएंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ट्रेनिंग केंद्र पर जाने से पहले प्रवेश पत्र में लिखी सभी जानकारियों को ध्यान से पढ़ लें। यदि नाम, रोल नंबर या किसी अन्य जानकारी में गलती दिखाई देती है तो आईबीपीएस के आधिकारिक संपर्क माध्यम से स्पष्टीकरण प्राप्त करें।उम्मीदवारों को पीईटी और प्रारंभिक परीक्षा के प्रवेश पत्र के बीच अंतर समझना जरूरी है। पीईटी एडमिट कार्ड उन उम्मीदवारों के लिए जारी किया जाता है जो भर्ती प्रक्रिया के तहत प्री-एग्जाम ट्रेनिंग के पात्र हैं। वहीं, प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए जरूरी होता है। दोनों अलग-अलग दस्तावेज हैं। इसलिए उम्मीदवार केवल पीईटी प्रवेश पत्र को परीक्षा का एडमिट कार्ड न समझें। प्रारंभिक परीक्षा के लिए अलग से प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। इसकी जानकारी आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट पर मिलेगी।महत्वपूर्ण लिंक