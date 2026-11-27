आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क 2026: पीईटी एडमिट कार्ड जारी, 6 दिसंबर से परीक्षा; ऐसे करें डाउनलोड
जॉब्स डेस्क अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Fri, 27 Nov 2026 08:00 AM IST
सार
आईबीपीएस ने आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट भर्ती 2026 के लिए प्री-एग्जाम ट्रेनिंग का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। उम्मीदवार 26 नवंबर से आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए पंजीकरण नंबर और पासवर्ड की जरूरत होगी। आरआरबी क्लर्क की प्रारंभिक परीक्षा 6, 12 और 13 दिसंबर को आयोजित की जाएगी।
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विस्तार
बैंकिंग क्षेत्र में नौकरी पाने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर है। बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) ने आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लर्क भर्ती 2026 के लिए प्री-एग्जाम ट्रेनिंग (पीईटी) का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। इसे 26 नवंबर 2026 को जारी किया गया। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है और प्री-एग्जाम ट्रेनिंग के लिए पात्र हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवारों को अपना पंजीकरण नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा।
आईबीपीएस ने आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट भर्ती की प्री-एग्जाम ट्रेनिंग के लिए प्रवेश पत्र 26 नवंबर को जारी किया है। यह प्रवेश पत्र केवल उन उम्मीदवारों के लिए है जो पीईटी के लिए पात्र हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, ट्रेनिंग की तारीख, केंद्र का पता और रिपोर्टिंग समय जैसी जरूरी जानकारी दी गई है। इसे डाउनलोड करने के बाद सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें। किसी तरह की गलती मिलने पर आईबीपीएस के आधिकारिक संपर्क माध्यम से जानकारी ले सकते हैं।
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2. होमपेज पर सीआरपी आरआरबी या भर्ती से जुड़े विकल्प पर क्लिक करें।
3. आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क पीईटी एडमिट कार्ड 2026 का लिंक खोजें।
4. प्रवेश पत्र डाउनलोड करने वाले लिंक पर क्लिक करें।
5. अपना पंजीकरण नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।
6. इसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करें।
7. आपका पीईटी एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।
8. इसे डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें और प्रिंट निकाल लें।
महत्वपूर्ण लिंक
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आईबीपीएस ने आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट भर्ती की प्री-एग्जाम ट्रेनिंग के लिए प्रवेश पत्र 26 नवंबर को जारी किया है। यह प्रवेश पत्र केवल उन उम्मीदवारों के लिए है जो पीईटी के लिए पात्र हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, ट्रेनिंग की तारीख, केंद्र का पता और रिपोर्टिंग समय जैसी जरूरी जानकारी दी गई है। इसे डाउनलोड करने के बाद सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें। किसी तरह की गलती मिलने पर आईबीपीएस के आधिकारिक संपर्क माध्यम से जानकारी ले सकते हैं।
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कब होगी आरआरबी क्लर्क की परीक्षा?आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट की प्रारंभिक परीक्षा दिसंबर 2026 में आयोजित की जाएगी। जारी कार्यक्रम के अनुसार, परीक्षा 6, 12 और 13 दिसंबर 2026 को होगी। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी तैयारी के साथ आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होने वाली सूचनाओं पर भी नजर रखें। प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड परीक्षा से करीब चार से पांच दिन पहले जारी होने की उम्मीद है। उम्मीदवार इस बात का ध्यान रखें कि पीईटी का प्रवेश पत्र और प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड अलग-अलग दस्तावेज हैं।
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एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?1. सबसे पहले आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं।
2. होमपेज पर सीआरपी आरआरबी या भर्ती से जुड़े विकल्प पर क्लिक करें।
3. आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क पीईटी एडमिट कार्ड 2026 का लिंक खोजें।
4. प्रवेश पत्र डाउनलोड करने वाले लिंक पर क्लिक करें।
5. अपना पंजीकरण नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।
6. इसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करें।
7. आपका पीईटी एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।
8. इसे डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें और प्रिंट निकाल लें।
एडमिट कार्ड में कौन-सी जानकारी होगी?पीईटी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को उसमें दी गई सभी जानकारियां जांचनी चाहिए। प्रवेश पत्र में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर और पंजीकरण से जुड़ी जानकारी होगी। इसके अलावा ट्रेनिंग की तारीख, केंद्र का पता, रिपोर्टिंग समय और जरूरी निर्देश भी दिए जाएंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ट्रेनिंग केंद्र पर जाने से पहले प्रवेश पत्र में लिखी सभी जानकारियों को ध्यान से पढ़ लें। यदि नाम, रोल नंबर या किसी अन्य जानकारी में गलती दिखाई देती है तो आईबीपीएस के आधिकारिक संपर्क माध्यम से स्पष्टीकरण प्राप्त करें।
पीईटी और मुख्य परीक्षा के एडमिट कार्ड में क्या अंतर है?उम्मीदवारों को पीईटी और प्रारंभिक परीक्षा के प्रवेश पत्र के बीच अंतर समझना जरूरी है। पीईटी एडमिट कार्ड उन उम्मीदवारों के लिए जारी किया जाता है जो भर्ती प्रक्रिया के तहत प्री-एग्जाम ट्रेनिंग के पात्र हैं। वहीं, प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए जरूरी होता है। दोनों अलग-अलग दस्तावेज हैं। इसलिए उम्मीदवार केवल पीईटी प्रवेश पत्र को परीक्षा का एडमिट कार्ड न समझें। प्रारंभिक परीक्षा के लिए अलग से प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। इसकी जानकारी आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट पर मिलेगी।
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