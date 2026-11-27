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विज्ञापन न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लाथम ने टेस्ट क्रिकेट में एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है। उन्होंने पूर्व कप्तान ब्रेंडन मैकुलम को पीछे छोड़ते हुए न्यूजीलैंड की ओर से टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में चौथा स्थान हासिल कर लिया है। लाथम ने यह उपलब्धि भारत के खिलाफ क्राइस्टचर्च में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दौरान हासिल की। पहली पारी में उन्होंने 128 गेंदों पर छह चौकों की मदद से 59 रन बनाए। हालांकि, उन्हें भारतीय तेज गेंदबाज आकाश दीप ने ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कराया।

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न्यूजीलैंड के लिए टेस्ट में किसके नाम सर्वाधिक रन

लाथम ने अब तक अपने टेस्ट करियर में 97 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 38.74 की औसत से 6,509 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 17 शतक और 32 अर्धशतक निकले हैं। वहीं, ब्रेंडन मैकुलम ने 101 टेस्ट मैचों में 38.64 की औसत से 6,453 रन बनाए थे। उनके नाम 12 शतक और 31 अर्धशतक दर्ज हैं। इस तरह लाथम ने मैकुलम को पीछे छोड़ दिया है। न्यूजीलैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड केन विलियमसन के नाम है। उन्होंने 110 टेस्ट मैचों में 54.06 की औसत से 9,515 रन बनाए हैं। इस सूची में दूसरे स्थान पर रॉस टेलर हैं, जिनके नाम 112 टेस्ट में 7,683 रन दर्ज हैं। वहीं, स्टीफन फ्लेमिंग 7,172 रनों के साथ तीसरे स्थान पर हैं।

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