टॉम लाथम का कीर्तिमान: टेस्ट में सर्वाधिक रन बनाने वाले चौथे कीवी बल्लेबाज, फ्लेमिंग को पीछे छोड़ने के करीब
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, क्राइस्टचर्च Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Fri, 27 Nov 2026 10:42 AM IST
सार
न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लाथम ने भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट की पहली पारी में 59 रन बनाकर ब्रेंडन मैकुलम को पीछे छोड़ दिया। वह न्यूजीलैंड के चौथे सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं।
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विस्तार
न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लाथम ने टेस्ट क्रिकेट में एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है। उन्होंने पूर्व कप्तान ब्रेंडन मैकुलम को पीछे छोड़ते हुए न्यूजीलैंड की ओर से टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में चौथा स्थान हासिल कर लिया है। लाथम ने यह उपलब्धि भारत के खिलाफ क्राइस्टचर्च में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दौरान हासिल की। पहली पारी में उन्होंने 128 गेंदों पर छह चौकों की मदद से 59 रन बनाए। हालांकि, उन्हें भारतीय तेज गेंदबाज आकाश दीप ने ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कराया।
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न्यूजीलैंड के लिए टेस्ट में किसके नाम सर्वाधिक रन
लाथम ने अब तक अपने टेस्ट करियर में 97 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 38.74 की औसत से 6,509 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 17 शतक और 32 अर्धशतक निकले हैं। वहीं, ब्रेंडन मैकुलम ने 101 टेस्ट मैचों में 38.64 की औसत से 6,453 रन बनाए थे। उनके नाम 12 शतक और 31 अर्धशतक दर्ज हैं। इस तरह लाथम ने मैकुलम को पीछे छोड़ दिया है। न्यूजीलैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड केन विलियमसन के नाम है। उन्होंने 110 टेस्ट मैचों में 54.06 की औसत से 9,515 रन बनाए हैं। इस सूची में दूसरे स्थान पर रॉस टेलर हैं, जिनके नाम 112 टेस्ट में 7,683 रन दर्ज हैं। वहीं, स्टीफन फ्लेमिंग 7,172 रनों के साथ तीसरे स्थान पर हैं।
लाथम ने अब तक अपने टेस्ट करियर में 97 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 38.74 की औसत से 6,509 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 17 शतक और 32 अर्धशतक निकले हैं। वहीं, ब्रेंडन मैकुलम ने 101 टेस्ट मैचों में 38.64 की औसत से 6,453 रन बनाए थे। उनके नाम 12 शतक और 31 अर्धशतक दर्ज हैं। इस तरह लाथम ने मैकुलम को पीछे छोड़ दिया है। न्यूजीलैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड केन विलियमसन के नाम है। उन्होंने 110 टेस्ट मैचों में 54.06 की औसत से 9,515 रन बनाए हैं। इस सूची में दूसरे स्थान पर रॉस टेलर हैं, जिनके नाम 112 टेस्ट में 7,683 रन दर्ज हैं। वहीं, स्टीफन फ्लेमिंग 7,172 रनों के साथ तीसरे स्थान पर हैं।
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मैच का हाल
दूसरे टेस्ट के पहले दिन भारत ने भी शानदार वापसी की। न्यूजीलैंड ने दूसरे सत्र की शुरुआत एक विकेट पर 77 रन से की थी। कप्तान टॉम लाथम 42 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। उन्होंने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 88 गेंदों पर अपना 32वां टेस्ट अर्धशतक पूरा किया। लाथम और हेनरी निकोल्स ने मिलकर टीम का स्कोर आगे बढ़ाया और न्यूजीलैंड को 100 रन के पार पहुंचाया। हालांकि, आकाश दीप ने लाथम को 59 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन भेजकर भारत को दूसरी सफलता दिलाई। इसके बाद अंशुल कंबोज ने हेनरी निकोल्स को 16 रन के स्कोर पर कैच आउट करा दिया। अगले ही ओवर में आकाश दीप ने रचिन रवींद्र को नौ गेंदों पर बिना खाता खोले आउट कर भारत को चौथी सफलता दिलाई। ऋषभ पंत ने विकेट के पीछे उनका कैच पकड़ा। इससे पहले डेब्यू कर रहे भारतीय गेंदबाज गुरनूर बराड़ ने लंच से ठीक पहले आखिरी गेंद पर डेवोन कॉनवे को आउट कर भारत को पहली सफलता दिलाई थी। कॉनवे ने 31 रन बनाए।
दूसरे टेस्ट के पहले दिन भारत ने भी शानदार वापसी की। न्यूजीलैंड ने दूसरे सत्र की शुरुआत एक विकेट पर 77 रन से की थी। कप्तान टॉम लाथम 42 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। उन्होंने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 88 गेंदों पर अपना 32वां टेस्ट अर्धशतक पूरा किया। लाथम और हेनरी निकोल्स ने मिलकर टीम का स्कोर आगे बढ़ाया और न्यूजीलैंड को 100 रन के पार पहुंचाया। हालांकि, आकाश दीप ने लाथम को 59 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन भेजकर भारत को दूसरी सफलता दिलाई। इसके बाद अंशुल कंबोज ने हेनरी निकोल्स को 16 रन के स्कोर पर कैच आउट करा दिया। अगले ही ओवर में आकाश दीप ने रचिन रवींद्र को नौ गेंदों पर बिना खाता खोले आउट कर भारत को चौथी सफलता दिलाई। ऋषभ पंत ने विकेट के पीछे उनका कैच पकड़ा। इससे पहले डेब्यू कर रहे भारतीय गेंदबाज गुरनूर बराड़ ने लंच से ठीक पहले आखिरी गेंद पर डेवोन कॉनवे को आउट कर भारत को पहली सफलता दिलाई थी। कॉनवे ने 31 रन बनाए।