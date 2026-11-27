भारत और न्यूजीलैंड के बीच क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में शुक्रवार (27 नवंबर) से शुरू हुए दूसरे टेस्ट मैच के पहले ही दिन रिकॉर्ड्स की झड़ी लग गई। एक तरफ जहां भारतीय सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने अपने नाम एक बेहद अनोखा विश्व रिकॉर्ड दर्ज करते हुए महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया, वहीं दूसरी ओर कीवी कप्तान टॉम लाथम ने भी न्यूजीलैंड के पूर्व दिग्गज ब्रेंडन मैकुलम का बड़ा रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया।

24 वर्षीय यशस्वी जायसवाल ने जैसे ही क्राइस्टचर्च टेस्ट के लिए मैदान पर कदम रखा, वह अपने टेस्ट करियर के शुरुआती 33 टेस्ट मैच 33 अलग-अलग मैदानों पर खेलने वाले दुनिया के केवल दूसरे खिलाड़ी बन गए। इस मामले में उन्होंने सचिन तेंदुलकर (32 टेस्ट) को पीछे छोड़ दिया है। यशस्वी ने जुलाई 2023 में डोमिनिका (वेस्टइंडीज) में डेब्यू करने के बाद से अब तक 7 अलग-अलग देशों के खिलाफ 33 टेस्ट खेले हैं और हर बार एक नए स्टेडियम में उतरे हैं। अब यशस्वी पूर्व भारतीय बल्लेबाज संजय मांजरेकर (33 मैच, 33 मैदान) की बराबरी पर आ गए हैं। अगले साल जनवरी 2027 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नागपुर में होने वाले पहले टेस्ट में उतरते ही वह मांजरेकर को पछाड़कर यह विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे।

न्यूजीलैंड की पहली पारी के दौरान सलामी बल्लेबाज टॉम लाथम ने टेस्ट क्रिकेट में अपने देश के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में पूर्व कप्तान ब्रेंडन मैकुलम (6,453 रन) को पीछे छोड़ दिया है। लाथम के नाम अब 6,492 टेस्ट रन हो गए हैं और वह न्यूजीलैंड के लिए सर्वाधिक टेस्ट रन बनाने वाले चौथे बल्लेबाज बन गए हैं। इस लिस्ट में केन विलियमसन (9,515) शीर्ष पर हैं, जबकि रॉस टेलर (7,683) दूसरे और स्टीफन फ्लेमिंग (7,172) तीसरे स्थान पर हैं।

110 के स्कोर पर न्यूजीलैंड ने गंवाए 3 विकेट, बना अनचाहा रिकॉर्ड

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड को टॉम लाथम और डेवोन कॉन्वे ने 77 रनों की अच्छी शुरुआत दी (जो हेगले ओवल में भारत के खिलाफ तीसरी सर्वश्रेष्ठ ओपनिंग साझेदारी है)। इसके बाद स्कोर 110/1 तक पहुंचा, लेकिन यहीं कीवी पारी लड़खड़ा गई। न्यूजीलैंड ने 110 के ही स्कोर पर अपना दूसरा, तीसरा और चौथा विकेट गंवा दिया।



टेस्ट इतिहास में यह नौवां मौका है जब न्यूजीलैंड ने एक ही स्कोर पर अपने तीन विकेट (2nd, 3rd और 4th) खोए हैं। वहीं, भारत के खिलाफ किसी टीम के साथ ऐसा पांचवीं बार हुआ है (इससे पहले 2019 में वेस्टइंडीज ने किंग्स्टन में 13 रन पर तीन विकेट गंवाए थे, जब जसप्रीत बुमराह ने हैट्रिक ली थी)। मैच में भारत ने प्रसिद्ध कृष्णा की जगह युवा तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ को टेस्ट डेब्यू का मौका दिया है।