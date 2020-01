HPSC: असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के नतीजे घोषित, जान लें पूरी जानकारी

HPSC Result 2020: हरियाणा सर्विस पब्लिक कमीशन प्रोफेसर के पदो पर भर्ती करने जा रही है। इसके लिए एक लिखित परीक्षा भी आयोजित की गई थी। आपको बता दें कि अब इसके परिणाम जारी हो गए हैं। उम्मीदवार अपना परिणाम ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। एचपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट hpsc.co.in है। उम्मीदवार अपना रिजल्ट देखने के लिए इस खबर में आगे दिए लिंक की भी मदद ले सकते हैं।ध्यान दें कि एचपीएससी ने इकोनॉमिक्स, इतिहास और पॉलिटिक्स परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए हैं। कमीशन ने इससे संबंदित एक सूचना भी जारी हुई थी जिसके मुताबिक 'परिणामों को जारी करने से पहले काफी सावधानियां बरती गई हैं। 'इन चरणों का पालन करके देख सकते हैं अपना रिजल्ट -चरण - 1 सबसे पहले एचपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट hpsc.co.in पर जाएं।चरण - 2 उसके बाद होमपेज पर Final Result for the posts of Assistant Professor (College Cadre) - Economics, History & Political Science से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।चरण - 3 उम्मीदवारों को अपनी आवश्यक जरूरी जानकारी दर्ज करनी होगी और सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।चरण - 4 जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने अपना रिजल्ट खुल जाएगा।अपना परिणाम देखने के लिए यहां क्लिक करें...