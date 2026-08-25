ईएसआईसी 2026: मेडिकल कॉलेज में निकली 107 पदों पर भर्ती, साक्षात्कार के जरिए होगा चयन; कैसे करें आवेदन?

कितने पदों पर होगी भर्ती?

भर्ती के तहत प्रोफेसर के 15 पद, सह-प्राध्यापक के 21 पद, सहायक प्रोफेसर के 36 पद और वरिष्ठ निवासी के 35 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 107 पद भरे जाएंगे।

कितन लगेगा आवेदन शुल्क?

आवेदन शुल्क की बात करें तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, ईएसआईसी के नियमित कर्मचारी, पूर्व सैनिक और पीएच उम्मीदवारों के लिए शुल्क शून्य है। वहीं, अन्य सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों को 500 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा।

