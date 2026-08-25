ईएसआईसी 2026: मेडिकल कॉलेज में निकली 107 पदों पर भर्ती, साक्षात्कार के जरिए होगा चयन; कैसे करें आवेदन?
कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने गोवा के मेडिकल कॉलेज में 107 पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार तय प्रक्रिया के अनुसार आवेदन कर सकते हैं।
विस्तार
ESIC Teaching Faculty Vacancy: कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने गोवा के ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, मारगाओ में शिक्षण संकाय और सीनियर रेजिडेंट के पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के तहत कुल 107 पद भरे जाएंगे।
इन पदों के लिए एमबीबीएस, एमडी, एमएस, डीएनबी या संबंधित पीजी डिप्लोमा की योग्यता रखने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। भर्ती में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और सीनियर रेजिडेंट के पद शामिल हैं।
क्या है शैक्षणिक योग्यता और अनुभव की शर्तें?
|पद
|जरूरी डिग्री
|जरूरी अनुभव
|प्रोफेसर
|एमडी/एमएस/डीएनबी
|पीजी पढ़ाने का कम से कम 3 साल का अनुभव होना चाहिए।
|एसोसिएट प्रोफेसर
|एमडी/एमएस/डीएनबी
|कम से कम 10 साल का अनुभव होना चाहिए। अनुभव 220 या उससे अधिक बेड वाले सरकारी अस्पताल में होना चाहिए।
|असिस्टेंट प्रोफेसर (मार्ग-1)
|एमडी/एमएस/डीएनबी
|पीजी डिग्री के बाद कम से कम 2 साल का अनुभव होना चाहिए।
|असिस्टेंट प्रोफेसर (मार्ग-2)
|पीजी डिप्लोमा
|संबंधित विषय में 6 साल या उससे अधिक का अनुभव होना चाहिए। अनुभव एनएमसी/एनबीई से मान्यता प्राप्त संस्थान में होना जरूरी है।
कितने पदों पर होगी भर्ती?
भर्ती के तहत प्रोफेसर के 15 पद, सह-प्राध्यापक के 21 पद, सहायक प्रोफेसर के 36 पद और वरिष्ठ निवासी के 35 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 107 पद भरे जाएंगे।
कितन लगेगा आवेदन शुल्क?
आवेदन शुल्क की बात करें तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, ईएसआईसी के नियमित कर्मचारी, पूर्व सैनिक और पीएच उम्मीदवारों के लिए शुल्क शून्य है। वहीं, अन्य सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों को 500 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा।
|पद
|मूल वेतन
|प्रोफेसर
|1,18,500/- और अन्य भत्ते
|सह-प्राध्यापक
|78,800/- और अन्य भत्ते
|सहायक प्रोफेसर
|67,700/- और अन्य भत्ते
|वरिष्ठ निवासी
|67,700/- और अन्य भत्ते
क्या है जरूरी दस्तावेज?
- 10वीं की मार्कशीट/प्रमाण पत्र
- एमबीबीएस की मार्कशीट और डिग्री
- एमडी/एमएस/डीएनबी की मार्कशीट और डिग्री
- ईडब्ल्यूएस/ओबीसी/एससी/एसटी/दिव्यांग प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- मेडिकल रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र
- अनुभव और प्रकाशन का प्रमाण
- कार्यमुक्ति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- आधार कार्ड
- जैव-चिकित्सा अनुसंधान परीक्षा का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- एनएमसी कार्यशाला का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
आवेदन कैसे करें?
- विज्ञापन संख्या 01 (24 अगस्त 2026) के अनुसार अपने पद और विभाग का आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें और बड़े अक्षरों में भरें।
- जरूरी दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियां और लागू होने पर डिमांड ड्राफ्ट लगाएं।
- ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए आवेदन फॉर्म और दस्तावेजों को स्कैन करके इंटरव्यू से कम से कम एक दिन पहले दिए गए ईमेल पर भेजें। आवेदन 1 सितंबर 2026 को दोपहर 3 बजे तक जमा करना होगा।
- ऑफलाइन इंटरव्यू के लिए भरा हुआ आवेदन फॉर्म, जरूरी दस्तावेज और लागू होने पर डिमांड ड्राफ्ट लेकर तय तारीख पर सीधे पहुंचें।
- इंटरव्यू वाले दिन सुबह 9:00 से 10:30 बजे के बीच ईएसआईसी अस्पताल, मार्गाओ, गोवा के पहली मंजिल स्थित सम्मेलन कक्ष में पहुंचें।
- चयन बोर्ड के सामने इंटरव्यू और दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित होना होगा।
- हर पद के लिए अलग आवेदन जमा करना होगा। अधूरा या गलत प्रारूप में दिया गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- केवल आवेदन जमा करने से इंटरव्यू का अधिकार नहीं मिलेगा। उम्मीदवार को तय तारीख और समय पर जरूरी दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- इंटरव्यू के लिए आने वाले उम्मीदवारों को कोई यात्रा भत्ता (टीए/डीए) नहीं दिया जाएगा।