ग्रेजुएट्स के लिए मौका: दिल्ली हाईकोर्ट में एसपीए और पीए की 150 नौकरियां; क्या है परीक्षा पैटर्न? जानें सबकुछ

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीनियर प्राइवेट असिस्टेंट (SPA) और प्राइवेट असिस्टेंट (PA) के 150 पदों पर भर्ती के लिए रिक्तियों की अधिसूचना जारी की है। इनमें 117 पद सीनियर प्राइवेट असिस्टेंट और 33 पद प्राइवेट असिस्टेंट के हैं। इच्छुक उम्मीदवार 15 सितंबर से 5 अक्तूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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