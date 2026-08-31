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Hindi News ›   Jobs ›   Government Jobs ›   Chandigarh BBMB Hindi Translator Recruitment 2026, Apply for 9 Posts, Check Eligibility and Exam Pattern

चंडीगढ़: भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में हिंदी अनुवादक की भर्ती, आवेदन आज से शुरू; 1.12 लाख तक सैलरी

Mon, 31 Aug 2026 02:43 PM IST
Akash Kumar जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: Akash Kumar Updated Mon, 31 Aug 2026 02:43 PM IST
सार

भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में हिंदी अनुवादक के 9 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। संबंधित विषय में स्नातक या परास्नातक डिग्री और तीन साल का अनुभव रखने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 21 सितंबर है।
 

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Chandigarh BBMB Hindi Translator Recruitment 2026, Apply for 9 Posts, Check Eligibility and Exam Pattern
Chandigarh BBMB Hindi Translator Recruitment 2026 - फोटो : AI Generated

विस्तार
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भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) ने विज्ञापन संख्या 02/2026 के तहत हिंदी अनुवादक के 9 पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 31 अगस्त 2026 सुबह 11 बजे से शुरू हो गई है। उम्मीदवार 21 सितंबर 2026 रात 11:59 बजे तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं।

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हालांकि, आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 23 सितंबर 2026 रात 11:59 बजे है। सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए शुल्क 1,000 रुपये और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये निर्धारित है।

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भर्ती से जुड़ी जरूरी जानकारियां

 

जरूरी जानकारी विवरण
भर्ती संस्था भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड
पद हिंदी अनुवादक
कुल पद 9
आवेदन शुरू 31 अगस्त 2026, सुबह 11 बजे
आवेदन की अंतिम तारीख 21 सितंबर 2026, रात 11:59 बजे
शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 23 सितंबर 2026, रात 11:59 बजे
वेतन स्तर स्तर-6
वेतनमान 35,400 से 1,12,400 रुपये

किस वर्ग के कितने पद हैं?

इस भर्ती के तहत कुल 9 रिक्तियां भरी जाएंगी। श्रेणीवार रिक्तियों की विवरण इस प्रकार है:

  • अनारक्षित - 3 पद
  • अन्य पिछड़ा वर्ग - 4 पद
  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग - 1 पद
  • अनुसूचित जनजाति - 1 पद
  • कुल रिक्तियां - 9


इसके अलावा दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए क्षैतिज आरक्षण के तहत एक पद निर्धारित है। इसमें श्रवण बाधित और चलने-फिरने से जुड़ी दिव्यांगता वाली श्रेणियां शामिल हैं। पात्र दिव्यांग उम्मीदवारों के बीच चयन मेरिट के आधार पर होगा।

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हिंदी अनुवादक बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए?

बीबीएमबी ने हिंदी अनुवादक पद के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं से जुड़ी शैक्षणिक योग्यता रखी है। उम्मीदवार के पास निर्धारित विकल्पों में से कोई एक योग्यता होनी चाहिए।

मुख्य शैक्षणिक विकल्पों में शामिल हैं:

  • अंग्रेजी में परास्नातक और हिंदी में ऑनर्स
  • हिंदी में परास्नातक और अंग्रेजी में ऑनर्स
  • किसी भी विषय में परास्नातक और हिंदी में परास्नातक
  • हिंदी में परास्नातक और किसी भी विषय में ऑनर्स
  • हिंदी में परास्नातक
  • विधि स्नातक के साथ हिंदी में ऑनर्स
  • बीए/बीएससी के साथ हिंदी में ऑनर्स
  • हिंदी में ऑनर्स


इसके साथ उम्मीदवार के पास सरकारी या अर्ध-सरकारी संगठन अथवा प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्र में अनुवादक के तौर पर कम से कम तीन साल का अनुभव होना जरूरी है। प्रूफरीडिंग का ज्ञान और साहित्यिक कार्यों में रुचि को वरीयता दी जाएगी।

आयु सीमा कितनी है?

उम्मीदवार की आयु 1 जुलाई 2026 को 18 से 37 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित और अन्य पात्र श्रेणियों को नियमानुसार आयु में छूट मिलेगी।

 

श्रेणी आयु में छूट
अनुसूचित जनजाति 5 वर्ष
अन्य पिछड़ा वर्ग 3 वर्ष
सरकारी/स्वायत्त बोर्ड कर्मचारी 5 वर्ष
दिव्यांग (अनारक्षित/ईडब्ल्यूएस) 10 वर्ष
दिव्यांग (अनुसूचित जनजाति) 15 वर्ष
दिव्यांग (अन्य पिछड़ा वर्ग) 13 वर्ष

 

दिव्यांग उम्मीदवारों को आयु में छूट के लिए कम से कम 40 प्रतिशत दिव्यांगता का प्रमाण देना होगा। सभी प्रकार की छूट को मिलाकर भी अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती।

परीक्षा में कितने सवाल होंगे?

हिंदी अनुवादक पद के लिए चयन वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। परीक्षा ओएमआर माध्यम से होगी।

  • कुल प्रश्न: 100
  • कुल अंक: 100
  • समय: 90 मिनट
  • नकारात्मक अंकन: नहीं


परीक्षा में अंग्रेजी व्याकरण, हिंदी व्याकरण, सामान्य जागरूकता, कंप्यूटर दक्षता, हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद तथा दोनों भाषाओं के शब्दों के अर्थ से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे।

चयन के लिए कितने अंक जरूरी हैं?

अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम योग्यता अंक 40 प्रतिशत हैं। वहीं, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए यह सीमा 35 प्रतिशत है।

बीबीएमबी विज्ञापित पदों की संख्या के अतिरिक्त 50 प्रतिशत पदों के बराबर उम्मीदवारों की प्रतीक्षा सूची भी रखेगा। यह प्रतीक्षा सूची एक साल तक वैध रहेगी।

यदि दो उम्मीदवारों के अंक समान रहते हैं तो अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। यदि जन्मतिथि भी समान हो, तो परास्नातक में अधिक अंक वाले उम्मीदवार को ऊपर रखा जाएगा।

आवेदन करते समय किन गलतियों से बचें?

उम्मीदवारों को आवेदन जमा करने से पहले सभी दस्तावेज और जानकारी ध्यान से जांचनी चाहिए। खास तौर पर:

  • आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करना न भूलें।
  • जरूरी फोटो और प्रमाणपत्र अपलोड करें।
  • शैक्षणिक और अनुभव प्रमाणपत्र सही तरीके से लगाएं।
  • आवेदन शुल्क का भुगतान निर्धारित समय में करें।
  • विभागीय उम्मीदवार समय पर भौतिक आवेदन कार्यालय पहुंचाएं।
  • आवेदन में कोई गलती होने पर 21 सितंबर रात 11:59 बजे से पहले सुधार पूरा कर लें।


आधिकारिक नोटिस पीडीएफ देखें...

नौकरी मिलने के बाद क्या शर्तें रहेंगी?

  • चयनित उम्मीदवारों को तीन साल की परिवीक्षा अवधि पूरी करनी होगी।
  • पद पर नियुक्ति नियमित आधार पर होगी। हालांकि, पदों को विज्ञापन में अस्थायी बताया गया है।

चयनित हिंदी अनुवादक की तैनाती बीबीएमबी के अधिकार क्षेत्र में किसी भी स्थान पर की जा सकती है। इसलिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को स्थानांतरण और तैनाती से जुड़ी इन शर्तों को ध्यान में रखना चाहिए।

विभागीय कर्मचारियों के लिए क्या नियम है?

जो उम्मीदवार पहले से सरकारी या विभागीय सेवा में हैं, उन्हें आवेदन की ऑनलाइन प्रति और जरूरी दस्तावेज उचित माध्यम से बीबीएमबी कार्यालय भेजने होंगे। आवेदन पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट या कूरियर से इस पते पर पहुंचना चाहिए:

सदस्य सचिव/केंद्रीकृत कर्मचारी चयन समिति,
बीबीएमबी, प्लॉट नंबर 6बी, मध्य मार्ग, सेक्टर-19बी, चंडीगढ़-160019

लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या, पद और श्रेणी स्पष्ट रूप से लिखनी होगी। विभागीय उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के समय अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) भी प्रस्तुत करना होगा।

उम्मीदवारों के आवेदन 21 सितंबर 2026 को शाम 4 बजे तक चंडीगढ़ कार्यालय में पहुंच जाने चाहिए। डाक में देरी की जिम्मेदारी बीबीएमबी की नहीं होगी।

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