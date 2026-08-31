चंडीगढ़: भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में हिंदी अनुवादक की भर्ती, आवेदन आज से शुरू; 1.12 लाख तक सैलरी

विभागीय कर्मचारियों के लिए क्या नियम है?

जो उम्मीदवार पहले से सरकारी या विभागीय सेवा में हैं, उन्हें आवेदन की ऑनलाइन प्रति और जरूरी दस्तावेज उचित माध्यम से बीबीएमबी कार्यालय भेजने होंगे। आवेदन पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट या कूरियर से इस पते पर पहुंचना चाहिए:



सदस्य सचिव/केंद्रीकृत कर्मचारी चयन समिति,

बीबीएमबी, प्लॉट नंबर 6बी, मध्य मार्ग, सेक्टर-19बी, चंडीगढ़-160019



लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या, पद और श्रेणी स्पष्ट रूप से लिखनी होगी। विभागीय उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के समय अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) भी प्रस्तुत करना होगा।



उम्मीदवारों के आवेदन 21 सितंबर 2026 को शाम 4 बजे तक चंडीगढ़ कार्यालय में पहुंच जाने चाहिए। डाक में देरी की जिम्मेदारी बीबीएमबी की नहीं होगी।