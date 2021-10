{"_id":"6162e0908ebc3e7637774df3","slug":"bpssc-enforcement-si-2021-mains-exam-result-declared-by-bpssc-1493-candidates-selected","type":"story","status":"publish","title_hn":"BPSSC: एनफोर्समेंट एसआई- 2021 की मेन्स परीक्षा का परिणाम जारी, 1493 उम्मीदवारों का हुआ चयन","category":{"title":"Government Jobs","title_hn":"सरकारी नौकरियां","slug":"government-jobs"}}

BPSSC: एनफोर्समेंट एसआई- 2021 की मेन्स परीक्षा का परिणाम जारी, 1493 उम्मीदवारों का हुआ चयन

जॉब डेस्क, अमर उजाला Published by: सुभाष कुमार Updated Sun, 10 Oct 2021 06:16 PM IST

सार BPSSC: एनफोर्सेमेंट सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए मेन्स परीक्षा का आयोजन 29 अगस्त 2021 को ऑफलाइन मोड में कियागया था। आयोग ने परीक्षा का आयोजन केंद्र और राज्य सरकार के सभी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए किया था।

विज्ञापन

ख़बर सुनें

ख़बर सुनें

बिहार पुलिस अधिनस्थ सेवा आयोग (बीपीएसएससी) एनफोर्समेंट एसआई- 2021 के परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। यह रिजल्ट मेन्स परीक्षा के लिए जारी किया गया है। इस भर्ती के लिए हुए प्रिलिम्स परीक्षा में कुल 4599 उम्मीदवारों ने मेन्स के लिए क्वालीफाई किया था। वहीं मेन्स परीक्षा के परिणाम में 1493 उम्मीदवारों ने सफलता प्राप्त की है।



चयनित उम्मीदवारों का अब फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा। उम्मीदवार अपना परिणाम बीपीएसएसएससी(BPSSC) की आधिकारिक वेबसाइट- bpssc.bih.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। परिणाम में उम्मीदवारों का रोल नम्बर दिया गया है। एनफोर्समेंट सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए मेन्स परीक्षा का आयोजन 29 अगस्त 2021 को ऑफलाइन मोड में कियागया था। आयोग ने परीक्षा का आयोजन केंद्र और राज्य सरकार के सभी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए किया था।



बीपीएसएससी एनफोर्सेमेंट सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा-2021 का परिणाम कैसे जानें



1.उम्मीदवार अपना परिणाम बीपीएसएसएससी(BPSSC) की आधिकारिक वेबसाइट- bpssc.bih.nic.in पर जाएं।



2.हाम पेज पर आ रहे Bihar Police के सेक्शन पर क्लिक करें।



3.इसमें आप ‘Results: Mains (Written) Competitive Examination held for the post of Enforcement Sub-Inspector (ESI) with Transport Dept., Govt. of Bihar. (Advt. No. 02/2019)’ के लिंक पर क्लिक करें।



4.एक पीडीएफ के रूप में परिणाम आपके सामने आ जाएगा, एसे चेक कर लें।



5.परिणाम को डाउनलोड कर ले और आगे की जरूरत के लिए इसका प्र्ंट निकलवा लें।



आयोग इस भर्ती का आयोजन एनफोर्सेमेंट सब इंस्पेक्टर की रिक्त 212 पदों के लिए कर रहा है। इस भर्ती की सूचना दिसंबर 2019 में जारी हुई थी और उम्मीदवारों को जनवरी 2020 तक फॉर्म भरने का मौका मिला था। फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के बाद उम्मीदवारों का 30 अंको का पर्सनल इंटरव्यू भी होगा। इसमें उम्मीदवारों से सामान्य ज्ञान, एप्टीट्यूड और रचनात्मक सोच(क्रिएटिव थिंकिंग) के सवाल किए जाएंगे। अधिक जानकारीके लिए उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।