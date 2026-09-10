बामर लॉरी: सरकारी मिनीरत्न-I कंपनी में नौकरी पाने का मौका, फ्रेशर्स भी भर सकते हैं फॉर्म, जानें पात्रता मानदंड

Balmer Lawrie Recruitment 2026: सरकारी कंपनी में नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड ने कई पदों पर भर्ती का मौका दिया है। कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी वर्तमान रिक्तियों के अनुसार असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, यूनिट हेड और जूनियर ऑफिसर सहित अलग-अलग पदों पर कुल 38 रिक्तियां हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है और उम्मीदवार 29 सितंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।

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बामर लॉरी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन मिनीरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार इसका कारोबार पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स, औद्योगिक पैकेजिंग, रसायन और अन्य क्षेत्रों में है।