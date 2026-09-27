लुधियाना जिला न्यायाल: 10वीं-आईटीआई पास हैं? कोर्ट में निकलीं लिफ्ट ऑपरेटर की नौकरियां; इंटरव्यू होगा से चयन

लुधियाना जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यालय ने सितंबर 2026 में लिफ्ट ऑपरेटर भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी किया है। लिफ्ट ऑपरेटर के 6 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों पर नियुक्ति संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर होगी। वेतन वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए लुधियाना के उपायुक्त द्वारा तय नियमों के अनुसार दिया जाएगा।

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वर्ग पदों की संख्या ईएसएम (महिला) 1 बीसी (महिला) 1 एससी 1 पीडब्ल्यूबीडी (कम दृष्टि) 1 सामान्य (ईडब्ल्यूएस) (महिला) 1 सामान्य (महिला) 1 कुल 6 विज्ञापन विज्ञापन

क्या है आयु सीमा की शर्तें?

इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित फॉर्म में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 12 अक्तूबर 2026 को शाम 5 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। उम्मीदवारों का साक्षात्कार 16 अक्तूबर 2026 को सुबह 10 बजे न्यायिक न्यायालय परिसर, लुधियाना में होने की संभावना है। विज्ञापन में दी गई 6 पदों की संख्या अस्थायी है। प्रशासनिक जरूरत के अनुसार पदों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है। कार्यालय को उपलब्ध पदों से ज्यादा उम्मीदवारों की मेरिट या वेटिंग लिस्ट तैयार करने का अधिकार भी रहेगा।

लिफ्ट ऑपरेटर पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार की उम्र 1 जनवरी 2026 को 18 से 37 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यानी इस तारीख के आधार पर ही उम्मीदवार की आयु की गणना की जाएगी।



शैक्षिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक पास होना जरूरी है। मैट्रिक में पंजाबी एक विषय के रूप में पढ़ी और पास की होनी चाहिए। इसके अलावा, किसी सरकारी संस्थान से मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल ट्रेड में आईटीआई प्रमाणपत्र या इसके बराबर की योग्यता भी जरूरी है।