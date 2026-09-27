पंजाब एसएसएसबी जॉब: क्लर्क, ड्राइवर और फील्ड आर्टिस्ट समेत 70 पदों पर भर्ती, 10वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन

चयन प्रक्रिया

पंजाब एसएसएसबी भर्ती में उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, टाइपिंग टेस्ट और दस्तावेज सत्यापन/काउंसलिंग के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जो भाग क और भाग ख में होंगे। जहां लागू होगा, उम्मीदवारों को पंजाबी और अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति से टाइपिंग टेस्ट देना होगा। परीक्षा और टाइपिंग टेस्ट में सफल उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन और काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा।

ऐसे करें आवेदन