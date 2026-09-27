पंजाब एसएसएसबी जॉब: क्लर्क, ड्राइवर और फील्ड आर्टिस्ट समेत 70 पदों पर भर्ती, 10वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन
पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने क्लर्क, ड्राइवर, फील्ड आर्टिस्ट और अनुवादक समेत 70 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इस भर्ती में 10वीं पास उम्मीदवार भी कुछ पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है
विस्तार
पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (PSSSB) ने क्लर्क, ड्राइवर, फील्ड आर्टिस्ट और अनुवादक समेत विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 70 रिक्तियां भरी जाएंगी। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 19 अक्तूबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे।
रिक्तियों का विवरण
|पोस्ट नाम
|कुल पोस्ट
|ड्राइवर
|3
|क्लर्क (कानूनी)
|11
|लेखा क्लर्क
|34
|क्लर्क (आईटी)
|12
|अनुवादक
|6
|फील्ड कलाकार
|1
|कुल
|70
क्या है आवेदन के लिए पात्रता?
- ड्राइवर: 10वीं पास होना चाहिए। हल्के और भारी वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस और कम से कम 3 साल का ड्राइविंग अनुभव जरूरी है।
- विधि क्लर्क: उम्मीदवार के पास विधि यानी कानून में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए।
- क्लर्क (लेखा): सांख्यिकी, गणित या लेखा में स्नातक डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा पंजाबी विषय के साथ 10वीं पास या वाणिज्य में स्नातक डिग्री जरूरी है।
- क्लर्क (आईटी): कंप्यूटर साइंस, आईटी या बीसीए में स्नातक डिग्री, बीटेक या बीई की डिग्री होनी चाहिए। कुछ योग्यताओं के साथ 2 साल का अनुभव भी जरूरी है।
- अनुवादक: किसी भी विषय में स्नातक डिग्री के साथ 120 घंटे का कंप्यूटर कोर्स या इसके बराबर योग्यता होनी चाहिए।
- फील्ड आर्टिस्ट: संगीत, नाटक या नृत्य में स्नातक डिग्री होनी चाहिए।
कितना लगेगा शुल्क?
आवेदन शुल्क श्रेणी के अनुसार अलग-अलग है। सामान्य श्रेणी और खेल वर्ग के उम्मीदवारों को 1,000 रुपये, एससी/बीसी/ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को 250 रुपये, पूर्व सैनिक और उनके आश्रितों को 200 रुपये, जबकि शारीरिक रूप से दिव्यांग उम्मीदवारों को 500 रुपये शुल्क देना होगा।
कितना मिलेगा वेतन?
|पोस्ट नाम
|वेतन
|ड्राइवर
|21,700-69,100 रुपये (स्तर-3)
|क्लर्क (कानूनी)
|19,900 रुपये (स्तर-2 / स्तर-5)
|लेखा क्लर्क
|19,900 रुपये (स्तर-3 / स्तर-5)
|क्लर्क (आईटी)
|19,900 रुपये (स्तर-2)
|अनुवादक
|19,900 रुपये (स्तर-2)
|फील्ड कलाकार
|25,500 रुपये (स्तर-4)
चयन प्रक्रिया
पंजाब एसएसएसबी भर्ती में उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, टाइपिंग टेस्ट और दस्तावेज सत्यापन/काउंसलिंग के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जो भाग क और भाग ख में होंगे। जहां लागू होगा, उम्मीदवारों को पंजाबी और अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति से टाइपिंग टेस्ट देना होगा। परीक्षा और टाइपिंग टेस्ट में सफल उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन और काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा।
ऐसे करें आवेदन
- पंजाब एसएसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- भर्ती से जुड़े ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करें।
- अपना रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिन करें।
- आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी भरें।
- जरूरी दस्तावेज, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें।
- अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क जमा करें।
- फॉर्म को सबमिट करने से पहले सभी जानकारी जांच लें।
- आवेदन फॉर्म सबमिट करके उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।