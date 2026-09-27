पीसीआई वैकेंसी 2026: प्रेस काउंसिल में निकली एएसओ की शानदार भर्ती, ग्रेजुएट्स करें आवेदन; जान लें जरूरी शर्तें

क्या होनी चाहिए योग्यता?

उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। यदि उम्मीदवार के पास ग्रेजुएशन के अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन, लॉ (कानून) की डिग्री, पत्रकारिता या जनसंचार में डिग्री/डिप्लोमा है, तो उसे प्राथमिकता मिल सकती है।



इसके साथ ही हिंदी और अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भारतीय भाषा का ज्ञान रखने वाले उम्मीदवारों को भी फायदा मिल सकता है। हालांकि, ये योग्यताएं अनिवार्य नहीं हैं, बल्कि अतिरिक्त योग्यता के रूप में मानी जाएंगी।



आयु सीमा: आयु सीमा उम्मीदवार की उम्र 20 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को केंद्र सरकार के मौजूदा नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।