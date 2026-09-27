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Hindi News ›   Jobs ›   Government Jobs ›   Press Council of India ASO Recruitment 2026: Check Eligibility, Age Limit and Application Details

पीसीआई वैकेंसी 2026: प्रेस काउंसिल में निकली एएसओ की शानदार भर्ती, ग्रेजुएट्स करें आवेदन; जान लें जरूरी शर्तें

Sun, 27 Sep 2026 03:50 PM IST
शाहीन परवीन जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: शाहीन परवीन Updated Sun, 27 Sep 2026 03:50 PM IST
सार

प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इस भर्ती में ग्रेजुएट उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन करने से पहले शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा और अन्य पात्रता की जरूरी शर्तें नीचे देख सकते हैं।

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Press Council of India ASO Recruitment 2026: Check Eligibility, Age Limit and Application Details
प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भर्ती - फोटो : AI

विस्तार
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प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI) ने 26 सितंबर 2026 को असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर (ASO) भर्ती 2026 की अधिसूचना जारी की है। यह भर्ती पहले जारी किए गए 18 मई 2024 के रिक्ति परिपत्र और 4 मई 2025 को हुई परीक्षा के बाद रद्द की गई भर्ती प्रक्रिया के तहत दोबारा शुरू की गई है। अब PCI ने योग्य भारतीय नागरिकों से फिर से आवेदन मांगे हैं। इस भर्ती के जरिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर (ग्रुप ‘बी’, गैर-राजपत्रित) के कुल 3 पद भरे जाएंगे। इनमें 2 पद सामान्य वर्ग और 1 पद ओबीसी वर्ग के लिए है।

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क्या होनी चाहिए योग्यता?

उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए।  यदि उम्मीदवार के पास ग्रेजुएशन के अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन, लॉ (कानून) की डिग्री, पत्रकारिता या जनसंचार में डिग्री/डिप्लोमा है, तो उसे प्राथमिकता मिल सकती है।

इसके साथ ही हिंदी और अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भारतीय भाषा का ज्ञान रखने वाले उम्मीदवारों को भी फायदा मिल सकता है। हालांकि, ये योग्यताएं अनिवार्य नहीं हैं, बल्कि अतिरिक्त योग्यता के रूप में मानी जाएंगी।

आयु सीमा: आयु सीमा उम्मीदवार की उम्र 20 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को केंद्र सरकार के मौजूदा नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

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कैसे होगा चयन?

इस भर्ती की चयन प्रक्रिया में दो चरणों की परीक्षा होगी। पहले चरण में वस्तुनिष्ठ यानी बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि दूसरे चरण में वर्णनात्मक परीक्षा होगी। स्तर-II की परीक्षा केवल उम्मीदवार की योग्यता जांचने के लिए होगी।

भाग विषय कुल प्रश्न कुल अंक अनुभागीय कट-ऑफ अवधि
I सामान्य बुद्धि एवं तर्कशक्ति 50 50 शहरी वर्ग के लिए 40%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 35% 150 मिनट
II सामान्य जागरूकता 50 50 शहरी वर्ग के लिए 40%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 35% 150 मिनट
III गणितीय क्षमता/मात्रात्मक योग्यता 50 50 शहरी वर्ग के लिए 40%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 35% 150 मिनट
IV अंग्रेजी समझ 50 50 शहरी वर्ग के लिए 40%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 35% 150 मिनट
कुल - 200 200 लागू 150 मिनट


स्तर-II परीक्षा में उम्मीदवारों से हिंदी या अंग्रेजी में निबंध, सारांश, पत्र और आवेदन लिखने को कहा जाएगा। इस परीक्षा में उम्मीदवार की लिखने की क्षमता और किसी विषय को समझकर उसका विश्लेषण करने की क्षमता देखी जाएगी। परीक्षा 100 अंकों की होगी और इसे पूरा करने के लिए 60 मिनट का समय मिलेगा।

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कैसे करें आवेदन?

  • प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • Recruitment/भर्ती सेक्शन में ASO Recruitment 2026 का नोटिफिकेशन खोलें।
  • आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी भरें।
  • जरूरी शैक्षिक और अन्य दस्तावेज अपलोड करें।
  • आवेदन शुल्क, यदि लागू हो, ऑनलाइन जमा करें।
  • फॉर्म को एक बार अच्छी तरह जांच लें और Submit करें।
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