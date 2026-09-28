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Hindi News ›   Jobs ›   Government Jobs ›   SSC CGL Tier 1 Admit Card 2026 Released: Check Exam Date, Download Steps and Details

एसएससी सीजीएल 2026: 30 सितंबर को होने वाली टियर-1 परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी, ऐसे करें डाउनलोड

Mon, 28 Sep 2026 08:40 AM IST
आकाश कुमार जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Mon, 28 Sep 2026 08:40 AM IST
सार

SSC CGL Tier 1 Admit Card 2026: एसएससी सीजीएल टियर-1 का प्रवेश पत्र जारी हो गया है। फिलहाल 30 सितंबर को परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 30 सितंबर से 30 अक्तूबर तक तीन पालियों में होगी।
 

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SSC CGL Tier 1 Admit Card 2026 Released: Check Exam Date, Download Steps and Details
Admit Card - फोटो : Adobe Stock (अमर उजाला ग्राफिक्स)

विस्तार
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SSC CGL Admit Card 2026: कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने एसएससी सीजीएल टियर-1 प्रवेश पत्र जारी करना शुरू कर दिया है। प्रवेश पत्र आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर अभ्यर्थी लॉगिन के जरिए उपलब्ध है। संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 2026 के टियर-1 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र की मुद्रित प्रति और वैध फोटो पहचान पत्र लेकर जाना होगा।

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फिलहाल प्रवेश पत्र केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध है, जिनकी टियर-1 परीक्षा 30 सितंबर 2026 को निर्धारित है। अन्य अभ्यर्थियों को लॉगिन करने पर अभी ‘आपका प्रवेश पत्र उपलब्ध नहीं है’ जैसा संदेश दिखाई दे सकता है।
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आधिकारिक सूचना के अनुसार, प्रत्येक अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र उसकी निर्धारित परीक्षा तारीख से करीब 2 से 3 दिन पहले उपलब्ध होने की संभावना है। परीक्षा शहर की जानकारी सभी पंजीकृत अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध है।

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एसएससी सीजीएल टियर-1 परीक्षा कब होगी?

एसएससी सीजीएल टियर-1 परीक्षा 30 सितंबर से 30 अक्तूबर 2026 तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा देशभर के 141 परीक्षा केंद्रों पर होगी। परीक्षा तीन पालियों में आयोजित की जाएगी।

 

पाली परीक्षा का समय
सुबह की पाली सुबह 10 बजे से 11 बजे तक
दोपहर की पाली दोपहर 1:30 बजे से 2:30 बजे तक
शाम की पाली शाम 5 बजे से 6 बजे तक

 

कितने अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे?

एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा में करीब 30 लाख अभ्यर्थी शामिल होने जा रहे हैं। परीक्षा करीब एक महीने तक चलेगी। इसके जरिए समूह-बी और समूह-सी के कुल 10,731 पदों पर भर्ती की जानी है।
 

जानकारी विवरण
परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था कर्मचारी चयन आयोग
परीक्षा का नाम संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 2026
कुल रिक्तियां 10,731
टियर-1 परीक्षा 30 सितंबर से 30 अक्तूबर 2026
प्रवेश पत्र की स्थिति जारी
प्रवेश पत्र जारी होने की तारीख 27 सितंबर 2026 से
परीक्षा की पालियां तीन
सुबह की पाली सुबह 10 से 11 बजे
दोपहर की पाली दोपहर 1:30 से 2:30 बजे
शाम की पाली शाम 5 से 6 बजे
आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in

 

एसएससी सीजीएल प्रवेश पत्र कैसे डाउनलोड करें?

अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र उम्मीदवार लॉगिन के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए पंजीकरण संख्या और एसएससी पंजीकरण पासवर्ड तैयार रखना होगा।

  • सबसे पहले कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।
  • वेबसाइट के ऊपर दाईं ओर दिए गए ‘लॉगिन या पंजीकरण’ विकल्प पर क्लिक करें।
  • अब उपयोगकर्ता नाम यानी पंजीकरण संख्या और एसएससी पंजीकरण पासवर्ड दर्ज करें। इसके बाद कैप्चा भरें।
  • ‘लॉगिन’ बटन पर क्लिक करें।
  • स्क्रीन पर ‘संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2026-टियर-1 प्रवेश पत्र/हॉल टिकट’ विकल्प चुनें।
  • आपका एसएससी सीजीएल प्रवेश पत्र स्क्रीन पर दिखाई देगा।
  • प्रवेश पत्र डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसका प्रिंट निकालकर सुरक्षित रखें।

अभी प्रवेश पत्र नहीं दिख रहा तो क्या करें?

अगर अभ्यर्थी की परीक्षा 30 सितंबर 2026 को नहीं है और लॉगिन करने पर प्रवेश पत्र उपलब्ध नहीं होने का संदेश दिखाई दे रहा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। दी गई जानकारी के अनुसार, आयोग प्रत्येक अभ्यर्थी की परीक्षा तारीख से करीब 2 से 3 दिन पहले उसका प्रवेश पत्र उपलब्ध कराने की संभावना है।

अभ्यर्थी अपनी परीक्षा तारीख के अनुसार प्रवेश पत्र जारी होने का इंतजार करें और आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से जांच करते रहें।

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