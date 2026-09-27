सीएसजेएमयू भर्ती 2026: प्रोफेसर से असिस्टेंट प्रोफेसर तक कई पदों पर मौका, क्या है अंतिम तिथि? इतना लगेगा शुल्क

शैक्षणिक योग्यता

सीएसजेएमयू शिक्षण भर्ती 2026 में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए शैक्षिक योग्यता यूजीसी विनियम-2018, एआईसीटीई-2019 और उत्तर प्रदेश सरकार के लागू नियमों के अनुसार तय की गई है। उम्मीदवारों को संबंधित पद के लिए इन नियमों में निर्धारित शैक्षिक योग्यता और अन्य पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी।

सीएसजेएमयू में कैसे होगा चयन?

सीएसजेएमयू शिक्षण भर्ती में उम्मीदवारों का चयन पहले शॉर्टलिस्टिंग के आधार पर किया जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा देनी होगी। इसके बाद उम्मीदवारों के शिक्षण कौशल का मूल्यांकन किया जाएगा और अंत में साक्षात्कार के आधार पर चयन प्रक्रिया पूरी होगी।