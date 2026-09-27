सीएसजेएमयू भर्ती 2026: प्रोफेसर से असिस्टेंट प्रोफेसर तक कई पदों पर मौका, क्या है अंतिम तिथि? इतना लगेगा शुल्क
छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर ने शिक्षण पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू किए हैं। इस भर्ती में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद शामिल हैं। इच्छुक उम्मीदवार अक्तूबर तक आवेदन कर सकते हैं।
विस्तार
पदवार कितनी रिक्तियां?
|पोस्ट नाम
|कुल पोस्ट
|प्रोफेसर - अर्थशास्त्र
|1
|एसोसिएट प्रोफेसर - अंग्रेजी और आधुनिक यूरोपीय एवं अन्य विदेशी भाषाएं
|1
|सहायक प्रोफेसर - गणित
|1
|सहायक प्रोफेसर - जीवन विज्ञान
|1
|एसोसिएट प्रोफेसर - पत्रकारिता और जनसंचार
|1
|सहायक प्रोफेसर - पत्रकारिता और जनसंचार
|1
|प्रोफेसर - चित्रकला (चित्रकला/मूर्तिकला/अनुप्रयुक्त कला)
|1
|एसोसिएट प्रोफेसर - चित्रकला (चित्रकला/मूर्तिकला/अनुप्रयुक्त कला)
|1
|प्रोफेसर – भौतिक विज्ञान
|1
|एसोसिएट प्रोफेसर – योग
|1
|प्रोफेसर - विधि
|1
|प्रोफेसर - व्यवसाय प्रशासन
|1
|सहायक प्रोफेसर - व्यवसाय प्रशासन
|1
|एसोसिएट प्रोफेसर - शिक्षा विज्ञान (शिक्षक शिक्षा)
|1
|सहायक प्रोफेसर - शिक्षा विज्ञान (शिक्षक शिक्षा)
|1
|एसोसिएट प्रोफेसर - सतत शिक्षा और विस्तार
|1
|प्रोफेसर - संगीत (कथक)
|1
|एसोसिएट प्रोफेसर - संगीत (गायन)
|1
|सहायक प्रोफेसर - संगीत (तबला)
|1
|सहायक प्रोफेसर - संगीत (थिएटर)
|1
|एसोसिएट प्रोफेसर - हिंदी
|1
|सहायक प्रोफेसर - हिंदी
|1
|एसोसिएट प्रोफेसर - इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग
|1
|सहायक प्रोफेसर - इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग
|1
|प्रोफेसर - कंप्यूटर इंजीनियरिंग और सूचना प्रौद्योगिकी
|1
|एसोसिएट प्रोफेसर - कंप्यूटर इंजीनियरिंग और सूचना प्रौद्योगिकी
|1
|प्रोफेसर - रासायनिक इंजीनियरिंग
|1
|एसोसिएट प्रोफेसर - मैकेनिकल इंजीनियरिंग
|1
|सहायक प्रोफेसर - मैकेनिकल इंजीनियरिंग
|5
शैक्षणिक योग्यता
सीएसजेएमयू शिक्षण भर्ती 2026 में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए शैक्षिक योग्यता यूजीसी विनियम-2018, एआईसीटीई-2019 और उत्तर प्रदेश सरकार के लागू नियमों के अनुसार तय की गई है। उम्मीदवारों को संबंधित पद के लिए इन नियमों में निर्धारित शैक्षिक योग्यता और अन्य पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी।
सीएसजेएमयू में कैसे होगा चयन?
सीएसजेएमयू शिक्षण भर्ती में उम्मीदवारों का चयन पहले शॉर्टलिस्टिंग के आधार पर किया जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा देनी होगी। इसके बाद उम्मीदवारों के शिक्षण कौशल का मूल्यांकन किया जाएगा और अंत में साक्षात्कार के आधार पर चयन प्रक्रिया पूरी होगी।
कितना लगेगा आवेदन शुल्क?
सीएसजेएमयू शिक्षण भर्ती 2026 के लिए सामान्य, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और यूआर वर्ग के उम्मीदवारों को 2,500 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। वहीं, एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 2,000 रुपये निर्धारित किया गया है।
ऐसे करें आवेदन
- सीएसजेएमयू की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- भर्ती से जुड़े ‘ऑनलाइन आवेदन करें’ लिंक पर क्लिक करें।
- अपना रजिस्ट्रेशन करके आवेदन फॉर्म खोलें।
- व्यक्तिगत, शैक्षिक और संपर्क संबंधी जानकारी भरें।
- फोटो, हस्ताक्षर और जरूरी प्रमाण पत्र अपलोड करें।
- अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा करें।
- फॉर्म में भरी सभी जानकारी ध्यान से जांचें।
- आवेदन फॉर्म सबमिट करें और उसकी एक कॉपी/प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।