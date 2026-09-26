सरकारी नौकरी: असम राइफल्स टेक्निकल और ट्रेड्समैन भर्ती का विस्तृत नोटिस जारी, 354 पदों पर इस दिन से होगा आवेदन

कौन कर सकता है आवेदन?

अलग-अलग पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता और अन्य पात्रता शर्तें अलग हैं। उम्मीदवार को जिस पद के लिए आवेदन करना है, उसके अनुसार निर्धारित योग्यता पूरी करनी होगी।



कई तकनीकी ट्रेडों के लिए 10वीं पास होने के साथ संबंधित आईटीआई या ट्रेड योग्यता मांगी गई है। वहीं वारंट ऑफिसर और मेडिकल से जुड़े पदों के लिए अलग शैक्षणिक योग्यता निर्धारित है।



उदाहरण के लिए राइफलमैन इलेक्ट्रिकल फिटर सिग्नल, लाइनमैन फील्ड, आर्मरर, व्हीकल मैकेनिक और वेल्डर जैसे पदों के लिए संबंधित तकनीकी या ट्रेड योग्यता जरूरी है। स्टोरकीपर टेक्निकल पद के लिए मैट्रिकुलेशन के साथ अंग्रेजी, गणित और विज्ञान/भौतिकी से जुड़ी निर्धारित योग्यता मांगी गई है।



वारंट ऑफिसर (ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन) और वारंट ऑफिसर (फिजियोथेरेपिस्ट) जैसे पदों के लिए संबंधित मेडिकल या तकनीकी योग्यता जरूरी है।