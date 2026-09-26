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Hindi News ›   Jobs ›   Government Jobs ›   Assam Rifles Recruitment 2026: Apply for 354 Technical and Tradesman Posts from 28 Sep, Check Eligibility

सरकारी नौकरी: असम राइफल्स टेक्निकल और ट्रेड्समैन भर्ती का विस्तृत नोटिस जारी, 354 पदों पर इस दिन से होगा आवेदन

Sat, 26 Sep 2026 04:18 PM IST
आकाश कुमार जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Sat, 26 Sep 2026 04:18 PM IST
सार

Assam Rifles Recruitment 2026: असम राइफल्स ने टेक्निकल और ट्रेड्समैन ग्रुप सी के 354 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन 28 सितंबर से शुरू होंगे और 28 अक्तूबर 2026 तक किए जा सकेंगे। भर्ती रैली 23 नवंबर से प्रस्तावित है। भर्ती की पूरी जानकारी पढ़ें...
 

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Assam Rifles Recruitment 2026: Apply for 354 Technical and Tradesman Posts from 28 Sep, Check Eligibility
Assam Rifles Technical and Tradesman Recruitment 2026 - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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Assam Rifles Recruitment 2026: असम राइफल्स ने टेक्निकल और ट्रेड्समैन ग्रुप सी के 354 पदों पर भर्ती का विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती में वारंट ऑफिसर, हवलदार और राइफलमैन के अलग-अलग तकनीकी, मेडिकल और ट्रेड पद शामिल हैं। योग्य उम्मीदवार 28 सितंबर 2026 से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। भर्ती के लिए निर्धारित आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, शारीरिक मानक और अन्य शर्तें संबंधित पद के अनुसार अलग-अलग हैं।

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आवेदन कब से शुरू होंगे?

असम राइफल्स भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 28 सितंबर 2026 से शुरू होंगे। उम्मीदवार 28 अक्तूबर 2026 रात 11:59 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। भर्ती रैली की शुरुआत 23 नवंबर 2026 से प्रस्तावित है। इसकी तारीख में बदलाव भी हो सकता है।

 
महत्वपूर्ण जानकारी तारीख
 विस्तृत नोटिफिकेशन 25 सितंबर 2026
ऑनलाइन आवेदन शुरू 28 सितंबर 2026
आवेदन की अंतिम तारीख 28 अक्तूबर 2026
आवेदन की अंतिम समय सीमा रात 11:59 बजे
भर्ती रैली 23 नवंबर 2026 से, संभावित
आयु की गणना की तारीख 1 जुलाई 2026

 

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असम राइफल्स भर्ती में कितने पद हैं?

इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 354 पद भरे जाएंगे। इनमें सबसे अधिक 124 पद वारंट ऑफिसर (सिफर) के हैं। इसके अलावा अलग-अलग तकनीकी और ट्रेड पदों पर भी भर्ती होगी।

 

पद/ट्रेड कुल रिक्तियां
वारंट ऑफिसर (सिफर) 124
राइफलमैन (इलेक्ट्रिकल फिटर सिग्नल) 32
राइफलमैन (लाइनमैन फील्ड) 21
राइफलमैन (आर्मरर) 29
राइफलमैन (इंजीनियर इक्विपमेंट मैकेनिक) 10
राइफलमैन (रिकवरी व्हीकल मैकेनिक) 13
राइफलमैन (इलेक्ट्रिशियन मोटर व्हीकल) 22
हवलदार (इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक) 6
राइफलमैन (मेटलस्मिथ) 19
राइफलमैन (अपहोल्स्टरर) 3
राइफलमैन स्टोरकीपर टेक्निकल (इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल इंजीनियर) 16
राइफलमैन (व्हीकल मैकेनिक) 23
राइफलमैन (वेल्डर) 2
वारंट ऑफिसर (ड्राफ्ट्समैन) 2
वारंट ऑफिसर (ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन) 1
वारंट ऑफिसर (फिजियोथेरेपिस्ट) 2
राइफलमैन (मेसन) 29
कुल 354

 

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कौन कर सकता है आवेदन?

अलग-अलग पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता और अन्य पात्रता शर्तें अलग हैं। उम्मीदवार को जिस पद के लिए आवेदन करना है, उसके अनुसार निर्धारित योग्यता पूरी करनी होगी।

कई तकनीकी ट्रेडों के लिए 10वीं पास होने के साथ संबंधित आईटीआई या ट्रेड योग्यता मांगी गई है। वहीं वारंट ऑफिसर और मेडिकल से जुड़े पदों के लिए अलग शैक्षणिक योग्यता निर्धारित है।

उदाहरण के लिए राइफलमैन इलेक्ट्रिकल फिटर सिग्नल, लाइनमैन फील्ड, आर्मरर, व्हीकल मैकेनिक और वेल्डर जैसे पदों के लिए संबंधित तकनीकी या ट्रेड योग्यता जरूरी है। स्टोरकीपर टेक्निकल पद के लिए मैट्रिकुलेशन के साथ अंग्रेजी, गणित और विज्ञान/भौतिकी से जुड़ी निर्धारित योग्यता मांगी गई है।

वारंट ऑफिसर (ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन) और वारंट ऑफिसर (फिजियोथेरेपिस्ट) जैसे पदों के लिए संबंधित मेडिकल या तकनीकी योग्यता जरूरी है।

कितनी होनी चाहिए उम्र?

असम राइफल्स टेक्निकल और ट्रेड्समैन भर्ती में सामान्य आयु सीमा 18 से 23 वर्ष है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी।

 

वर्ग आयु सीमा
न्यूनतम आयु 18 वर्ष
अधिकतम आयु 23 वर्ष
एससी/एसटी अधिकतम 28 वर्ष तक
ओबीसी अधिकतम 26 वर्ष तक

 

चयन कैसे होगा?

असम राइफल्स टेक्निकल और ट्रेड्समैन पदों पर चयन कई चरणों में होगा। इसमें शारीरिक और लिखित परीक्षा के साथ संबंधित पद के लिए ट्रेड या कौशल परीक्षा भी शामिल हो सकती है। चयन प्रक्रिया में मुख्य रूप से ये चरण होंगे:

  • शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी)
  • शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी)
  • कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा
  • ट्रेड/कौशल परीक्षा, जहां लागू हो
  • दस्तावेज सत्यापन
  • चिकित्सा परीक्षा
  • अंतिम मेरिट सूची

शारीरिक मानक क्या हैं?

इस भर्ती में उम्मीदवारों को निर्धारित शारीरिक मानकों को पूरा करना होगा। पुरुष उम्मीदवारों के लिए क्षेत्र और श्रेणी के आधार पर न्यूनतम लंबाई और सीने का माप अलग हो सकता है।

 
श्रेणी/क्षेत्र न्यूनतम लंबाई सीना
सामान्य/सभी भारत 170 सेमी 80-85 सेमी
गढ़वाल, कुमाऊं, डोगरा, मराठा और पूर्वोत्तर राज्य/हिमाचल प्रदेश/जम्मू-कश्मीर/लद्दाख 165 सेमी 78-83 सेमी
अनुसूचित जनजाति 162.5 सेमी 76-81 सेमी

दौड़ में कितना दौड़ना होगा?

शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी उम्मीदवारों को निर्धारित मानक पूरा करना होगा।

  • लद्दाख को छोड़कर सभी क्षेत्रों के लिए 5 किलोमीटर दौड़ 24 मिनट में पूरी करनी होगी।
  • लद्दाख क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए 1.6 किलोमीटर दौड़ 7 मिनट में पूरी करने का मानक है।

आवेदन शुल्क कितना है?

आवेदन शुल्क उम्मीदवार की श्रेणी के अनुसार निर्धारित है। उपलब्ध भर्ती विवरण के मुताबिक सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये शुल्क है। एससी, एसटी और भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों से शुल्क नहीं लिया जाएगा।

असम राइफल्स भर्ती के लिए आवेदन कैसे करें?

योग्य उम्मीदवार असम राइफल्स की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए ये चरण अपनाने होंगे:

  • असम राइफल्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • ऑनलाइन आवेदन वाले सेक्शन में जाएं।
  • टेक्निकल और ट्रेड्समैन भर्ती का लिंक खोलें।
  • पात्रता शर्तों को ध्यान से पढ़ें।
  • व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी दर्ज करें।
  • जरूरी दस्तावेज और फोटो अपलोड करें।
  • लागू होने पर आवेदन शुल्क जमा करें।
  • आवेदन फॉर्म में दर्ज जानकारी जांच लें।
  • फॉर्म सबमिट करें।
  • आवेदन फॉर्म और शुल्क भुगतान की रसीद डाउनलोड करके सुरक्षित रखें।
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