आईसीएसआईएल: सरकारी कंपनी में संविदा पर भर्ती, बिना पढ़े-लिखे लोग भी भर सकते हैं फॉर्म, 18 हजार होगा वेतन

इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड (ICSIL) ने संविदा आधार पर भर्ती के लिए दो नोटिफिकेशन जारी किए हैं। इन भर्तियों के तहत चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान (DSCI) और राष्ट्रीय दंत आयोग (NDC), दिल्ली में की जाएगी।

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