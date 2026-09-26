एसएससी: सीजीएल टियर-1 के लिए इस केंद्र पर बदला परीक्षा का समय, उम्मीदवार देखें नोटिस; जानें क्या है अपडेट

क्या है परीक्षा पैटर्न?

एसएससी सीजीए टियर-1 परीक्षा में कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से होंगे। प्रत्येक सेक्शन में 25 प्रश्न और 50 अंक निर्धारित हैं। इस तरह पूरा पेपर 200 अंकों का होगा। परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को 60 मिनट का समय मिलेगा।

रिवीजन और सटीकता पर दें ध्यान

परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.50 अंक की निगेटिव मार्किंग होगी। इसलिए केवल तेजी से प्रश्न हल करना ही नहीं, बल्कि सही उत्तर देना भी जरूरी है। उम्मीदवारों को अपनी मजबूत और कमजोर विषयों की पहचान कर पहले से पढ़े गए टॉपिक्स का रिवीजन करना चाहिए। जिन अध्यायों में बार-बार गलतियां होती हैं, उन पर विशेष ध्यान दें। साथ ही सभी जरूरी फॉर्मूले, नियम और शॉर्ट नोट्स एक जगह तैयार रखें, ताकि परीक्षा से पहले उनका जल्दी और प्रभावी तरीके से दोहराव किया जा सके।