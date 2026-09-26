यूपी प्राचार्य भर्ती: 24 सितंबर को हुई परीक्षा की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी, कब तक दर्ज करा सकते हैं आपत्ति?

कब तक आपत्ति कर सकते हैं?

जिन अभ्यर्थियों को किसी प्रश्न या उसके उत्तर को लेकर आपत्ति है, वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। अभ्यर्थी अनंतिम उत्तर कुंजी पर 2 अक्तूबर 2026 की रात 11:59 बजे तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद आपत्ति दर्ज करने की सुविधा स्वतः समाप्त हो जाएगी।



आयोग ने स्पष्ट किया है कि उत्तर कुंजी के संबंध में आपत्ति केवल निर्धारित ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार की जाएगी। डाक या प्रत्यावेदन के माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी।