नौकरी: आईआईटी दिल्ली में निदेशक पद पर भर्ती, शिक्षा मंत्रालय ने मांगे आवेदन, 2.25 लाख वेतन; क्या है पात्रता?

कौन कर सकता है आवेदन?

निदेशक पद के लिए उम्मीदवार के पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ पिछली डिग्री में प्रथम श्रेणी या इसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए।



उम्मीदवार के पास किसी प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी संस्थान अथवा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में कम से कम 10 वर्ष का शिक्षण अनुभव भी होना चाहिए।



इसके अलावा उम्मीदवार के पास प्रशासनिक अनुभव और पीएचडी छात्रों के मार्गदर्शन का अनुभव होना चाहिए। पात्रता संबंधी नियमों के अनुसार, प्रशासनिक अनुभव की अवधि कम से कम पांच वर्ष होनी चाहिए।



योग्यता एक नजर में