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झारखंड: कौन हैं निशा भगत? आदिवासी अधिकारों की लड़ाई से लेकर विधानसभा चुनाव तक ऐसा रहा सफर

Tue, 10 Nov 2026 04:00 PM IST
राँची ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: राँची ब्यूरो Updated Tue, 10 Nov 2026 04:00 PM IST
सार

झारखंड की आदिवासी नेत्री निशा भगत जमीन, धर्मांतरण और आदिवासी अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर लगातार आवाज उठाती रही हैं। कांग्रेस से राजनीतिक सफर शुरू करने वाली निशा 2024 में जेएलकेएम के टिकट पर गुमला विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ चुकी हैं।

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निशा भगत। फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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निशा भगत एक जुझारू आदिवासी नेत्री थीं। वह आदिवासी समाज के अधिकारों और उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर हमेशा मुखर रहती थीं। खासकर जमीन से जुड़े मुद्दों पर वह लगातार आवाज उठाती रही थीं। बीते शुक्रवार को दोपहर 12 बजे निशा भगत फेसबुक लाइव पर आईं और उन्होंने कई लोगों पर आरोप लगाए। इन आरोपों के बाद उनका नाम व्यापक रूप से सुर्खियों में आ गया।

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निशा भगत के पिता हांदू भगत झारखंड के सामाजिक आंदोलनों से जुड़े रहे हैं। वह पूर्व जिला परिषद सदस्य भी रह चुके हैं।

निशा ने वर्ष 2013 में दुर्गापुर के डीएसएमएस संस्थान से पढ़ाई पूरी की थी। इसके बाद उन्होंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया और बेंगलुरु में नौकरी भी की। बाद में उन्होंने नौकरी छोड़कर सामाजिक और आदिवासी अधिकारों से जुड़े आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई।

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कैसे चर्चा में आईं निशा भगत
निशा भगत दिसंबर 2025 में सरना धर्म कोड और डी-लिस्टिंग के मुद्दे पर राजभवन के सामने आयोजित प्रदर्शन के दौरान अपने बाल मुंडवाने को लेकर चर्चा में आई थीं। इस विरोध प्रदर्शन के बाद वह काफी सुर्खियों में रहीं।

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इतना ही नहीं, धर्मांतरण और आदिवासियों की धार्मिक-सांस्कृतिक पहचान से जुड़े सवालों पर भी उन्होंने मुखर होकर अपनी आवाज उठाई थी। धर्म परिवर्तन करने वाले आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर करने की मांग को लेकर चलाए गए आंदोलन में भी उन्होंने भागीदारी की थी।

निशा भगत की राजनीतिक पहचान
निशा भगत गुमला जिले की रहने वाली थीं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। वह कुछ समय तक जेडीयू की मीडिया प्रभारी भी रह चुकी थीं। बाद में वह झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (जेएलकेएम) से जुड़ गईं। वर्ष 2024 में जेएलकेएम ने उन्हें गुमला विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था। उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन जीत हासिल नहीं कर सकीं।



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उनके राजनीतिक सफर का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी रहा कि बाद में जेएलकेएम ने उन्हें छह वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था। हालांकि, निष्कासन के कारणों की पुष्टि के लिए पार्टी का आधिकारिक पक्ष जानना जरूरी है। इसके अलावा, वह केंद्रीय सरना समिति से भी जुड़ी रही थीं। उन्हें समिति की उपाध्यक्ष और केंद्रीय महिला अध्यक्ष बताया गया है।

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