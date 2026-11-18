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सदर अनुमंडल दंडाधिकारी कुमार रजत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है। प्रशासन को आशंका है कि परीक्षा केंद्रों के आसपास असामाजिक तत्वों की भीड़ जुटने से शांति व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।कर्मचारी चयन आयोग के पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता के अनुसार परीक्षाएं तीन अलग-अलग पालियों में होंगी। इन परीक्षाओं में दिल्ली पुलिस एवं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2026, दिल्ली पुलिस एवं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल उप निरीक्षक परीक्षा 2025 तथा कनिष्ठ अभियंता (दूरसंचार) परीक्षा 2026 शामिल हैं। परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए पुलिस पदाधिकारियों, पुलिस बल और दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पहले ही कर दी गई है।निषेधाज्ञा लागू रहने के दौरान परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एक जगह जमा होने पर पूर्ण रोक रहेगी। प्रशासन ने बिना अनुमति के किसी भी प्रकार की बैठक या आमसभा आयोजित करने पर सख्त प्रतिबंध लगाया है। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर भी पूरी तरह से रोक रहेगी।सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिहाज से किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र और अन्य घातक हथियार लेकर चलने पर सख्त पाबंदी लगाई गई है। प्रतिबंध के तहत बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम-बारूद के साथ-साथ लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा और भाला जैसे हथियार रखने की अनुमति नहीं होगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले लोगों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं के लिए शहर में तीन केंद्र बनाए गए हैं। पहला परीक्षा केंद्र कांके स्थित आउटर रिंग रोड पर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के पास और सुनैना बैंक्वेट हॉल के सामने स्थित कैपस्टोन टेक ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर है।दूसरा केंद्र दलादिली स्थित शिव मंदिर के पास आइडियल इंटरनेशनल स्कूल को बनाया गया है। तीसरा परीक्षा केंद्र गनरके के रामपुर स्थित एसडीजेड इन्फोटेक-1 है। प्रशासन ने इन तीनों केंद्रों के आसपास शांति व्यवस्था रखने और आदेश का अनुपालन कराने के लिए दंडाधिकारियों तथा पुलिस अधिकारियों को पूरी मुस्तैदी से तैनात रहने का निर्देश दिया है।