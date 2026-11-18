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झारखंड में बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने वरीय अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने इबोला से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। बैठक के बाद रिम्स, सभी चिकित्सा महाविद्यालयों और सदर अस्पतालों को सख्त निर्देश दिए गए। भारत सरकार के इबोला संबंधी दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने को कहा गया। सभी अस्पताल किसी भी संभावित परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें। संदिग्ध मरीज की सूचना पर तत्काल अधिकारियों को रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए। जांच, आइसोलेशन और समुचित इलाज की निर्धारित प्रक्रिया सुनिश्चित करने को भी कहा गया। मंत्री ने हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर निगरानी मजबूत करने के निर्देश दिए।