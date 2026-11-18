विज्ञापन

प्राप्त जानकारी के अनुसार, बिहार के भोजपुर जिले के बिहिया थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित महुआंव गांव का रहने वाला चालक ददन यादव 7 नवंबर को नेपाल के विराटनगर से रिफाइंड तेल लेकर पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के लिए रवाना हुआ था। वाहन में 22,500 किलोग्राम वजन का कुल 1,500 टिन रिफाइंड तेल लदा हुआ था। ट्रक पर लदे इस रिफाइंड तेल की कुल कीमत 33 लाख 97 हजार रुपये आंकी गई है। जब तय समय बीत जाने पर भी माल अपने निर्धारित स्थान तक नहीं पहुंचा, तो ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक ने चालक से संपर्क साधने का प्रयास शुरू कर दिया।बिहार के अररिया जिले के जोगबनी स्थित इंद्रा नगर निवासी श्री श्याम ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक अशोक कुमार ने बताया कि 11 नवंबर की शाम उनकी चालक ददन यादव से फोन पर अंतिम बार बात हुई थी। बातचीत के समय चालक ने बताया था कि वह हजारीबाग में मौजूद है। हालांकि, इस बातचीत के तुरंत बाद ही चालक का मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया। लगातार की गई खोजबीन और संपर्क के प्रयासों के बाद भी चालक, ट्रक अथवा माल का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। हजारीबाग में चालक द्वारा बताई गई अंतिम लोकेशन को लेकर अब कई तरह के गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।