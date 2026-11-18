झारखंड: 34 लाख रुपये का रिफाइंड तेल लदा ट्रक चालक समेत हजारीबाग से लापता, नेपाल से रवाना हुआ था माल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: प्रतीक कुमार पाण्डेय Updated Wed, 18 Nov 2026 03:31 PM IST
सार
नेपाल के विराटनगर से पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जा रहा 33.97 लाख रुपये का रिफाइंड तेल लदा ट्रक चालक समेत लापता हो गया है। ट्रक में 22,500 किलो वजन के 1,500 टिन तेल रखे थे। चालक ने 11 नवंबर को ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक को आखिरी बार फोन कर हजारीबाग में होने की जानकारी दी थी। इसके बाद से उसका मोबाइल बंद है।
विज्ञापन
विस्तार
नेपाल से पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जा रहा लगभग 33.97 लाख रुपये मूल्य का रिफाइंड तेल से लदा एक ट्रक चालक समेत रहस्यमय तरीके से लापता हो गया है। चालक ने अंतिम बार ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक से फोन पर बातचीत के दौरान खुद के हजारीबाग में होने की जानकारी दी थी। इस बातचीत के बाद से उसका मोबाइल फोन बंद आ रहा है। घटना के बाद से न तो ट्रक का कोई सुराग मिल पा रहा है और न ही उस पर लदे 1,500 टिन रिफाइंड तेल की कोई जानकारी मिल सकी है।
नेपाल के विराटनगर से रवाना हुआ था माल
प्राप्त जानकारी के अनुसार, बिहार के भोजपुर जिले के बिहिया थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित महुआंव गांव का रहने वाला चालक ददन यादव 7 नवंबर को नेपाल के विराटनगर से रिफाइंड तेल लेकर पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के लिए रवाना हुआ था। वाहन में 22,500 किलोग्राम वजन का कुल 1,500 टिन रिफाइंड तेल लदा हुआ था। ट्रक पर लदे इस रिफाइंड तेल की कुल कीमत 33 लाख 97 हजार रुपये आंकी गई है। जब तय समय बीत जाने पर भी माल अपने निर्धारित स्थान तक नहीं पहुंचा, तो ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक ने चालक से संपर्क साधने का प्रयास शुरू कर दिया।
हजारीबाग की लोकेशन पर उठे सवाल
बिहार के अररिया जिले के जोगबनी स्थित इंद्रा नगर निवासी श्री श्याम ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक अशोक कुमार ने बताया कि 11 नवंबर की शाम उनकी चालक ददन यादव से फोन पर अंतिम बार बात हुई थी। बातचीत के समय चालक ने बताया था कि वह हजारीबाग में मौजूद है। हालांकि, इस बातचीत के तुरंत बाद ही चालक का मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया। लगातार की गई खोजबीन और संपर्क के प्रयासों के बाद भी चालक, ट्रक अथवा माल का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। हजारीबाग में चालक द्वारा बताई गई अंतिम लोकेशन को लेकर अब कई तरह के गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
नेपाल के विराटनगर से रवाना हुआ था माल
प्राप्त जानकारी के अनुसार, बिहार के भोजपुर जिले के बिहिया थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित महुआंव गांव का रहने वाला चालक ददन यादव 7 नवंबर को नेपाल के विराटनगर से रिफाइंड तेल लेकर पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के लिए रवाना हुआ था। वाहन में 22,500 किलोग्राम वजन का कुल 1,500 टिन रिफाइंड तेल लदा हुआ था। ट्रक पर लदे इस रिफाइंड तेल की कुल कीमत 33 लाख 97 हजार रुपये आंकी गई है। जब तय समय बीत जाने पर भी माल अपने निर्धारित स्थान तक नहीं पहुंचा, तो ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक ने चालक से संपर्क साधने का प्रयास शुरू कर दिया।
विज्ञापन
हजारीबाग की लोकेशन पर उठे सवाल
बिहार के अररिया जिले के जोगबनी स्थित इंद्रा नगर निवासी श्री श्याम ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक अशोक कुमार ने बताया कि 11 नवंबर की शाम उनकी चालक ददन यादव से फोन पर अंतिम बार बात हुई थी। बातचीत के समय चालक ने बताया था कि वह हजारीबाग में मौजूद है। हालांकि, इस बातचीत के तुरंत बाद ही चालक का मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया। लगातार की गई खोजबीन और संपर्क के प्रयासों के बाद भी चालक, ट्रक अथवा माल का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। हजारीबाग में चालक द्वारा बताई गई अंतिम लोकेशन को लेकर अब कई तरह के गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।
विज्ञापन