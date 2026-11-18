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जमशेदपुर के बिष्टुपुर-आदित्यपुर पुल गोलचक्कर के पास बुधवार सुबह एक बड़ा हादसा टल गया। स्कूल जा रहे बच्चों से भरे एक सीएनजी ऑटो में अचानक आग लग गई। हालांकि, समय रहते सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे उनकी जान बच गई।