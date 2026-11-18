जमशेदपुर में बड़ा हादसा टला: बच्चों से भरे सीएनजी ऑटो में लगी आग, जलकर राख हुए स्कूल बैग; सभी सुरक्षित
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: राँची ब्यूरो Updated Wed, 18 Nov 2026 02:35 PM IST
सार
जमशेदपुर में बुधवार की सुबह स्कूल जा रहे बच्चों से भरे सीएनजी ऑटो में अचानक आग लग गई। ऑटो में आग फैलते ही अफरा-तफरी मच गई। हालांकि, समय रहते सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हादसे में किसी बच्चे के हताहत होने की सूचना नहीं है।
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विस्तार
जमशेदपुर के बिष्टुपुर-आदित्यपुर पुल गोलचक्कर के पास बुधवार सुबह एक बड़ा हादसा टल गया। स्कूल जा रहे बच्चों से भरे एक सीएनजी ऑटो में अचानक आग लग गई। हालांकि, समय रहते सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे उनकी जान बच गई।
मिली जानकारी के अनुसार, बुधवार सुबह ऑटो बच्चों को स्कूल ले जा रहा था। इसी दौरान बिष्टुपुर-आदित्यपुर पुल गोलचक्कर के समीप ऑटो में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे ऑटो को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें उठती देख आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। ऑटो में सवार बच्चे भी घबरा गए थे। ऑटो में बच्चों के स्कूल बैग भी रखे हुए थे। आग इतनी तेजी से फैली कि सभी स्कूल बैग जलकर राख हो गए। गनीमत रही कि आग विकराल रूप लेती, उससे पहले ही बच्चों को बाहर निकाल लिया गया। इस घटना में किसी बच्चे के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है।
जल गए सभी बच्चों के बैग
बुधवार सुबह यह घटना बिष्टुपुर-आदित्यपुर पुल गोलचक्कर के पास हुई। सीएनजी ऑटो में स्कूल जा रहे बच्चे सवार थे। अचानक आग लगने से ऑटो में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से बच्चों को तुरंत बाहर निकाला गया। बच्चों के स्कूल बैग आग की चपेट में आकर पूरी तरह जल गए।
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स्कूली वैन की सुरक्षा पर उठे सवाल
इस घटना ने स्कूली बच्चों को लाने-ले जाने वाले वाहनों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सीएनजी वाहनों की नियमित जांच और रखरखाव आवश्यक है। अधिकारियों को ऐसे वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता न हो।
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मिली जानकारी के अनुसार, बुधवार सुबह ऑटो बच्चों को स्कूल ले जा रहा था। इसी दौरान बिष्टुपुर-आदित्यपुर पुल गोलचक्कर के समीप ऑटो में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे ऑटो को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें उठती देख आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। ऑटो में सवार बच्चे भी घबरा गए थे। ऑटो में बच्चों के स्कूल बैग भी रखे हुए थे। आग इतनी तेजी से फैली कि सभी स्कूल बैग जलकर राख हो गए। गनीमत रही कि आग विकराल रूप लेती, उससे पहले ही बच्चों को बाहर निकाल लिया गया। इस घटना में किसी बच्चे के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है।
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जल गए सभी बच्चों के बैग
बुधवार सुबह यह घटना बिष्टुपुर-आदित्यपुर पुल गोलचक्कर के पास हुई। सीएनजी ऑटो में स्कूल जा रहे बच्चे सवार थे। अचानक आग लगने से ऑटो में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से बच्चों को तुरंत बाहर निकाला गया। बच्चों के स्कूल बैग आग की चपेट में आकर पूरी तरह जल गए।
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स्कूली वैन की सुरक्षा पर उठे सवाल
इस घटना ने स्कूली बच्चों को लाने-ले जाने वाले वाहनों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सीएनजी वाहनों की नियमित जांच और रखरखाव आवश्यक है। अधिकारियों को ऐसे वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता न हो।