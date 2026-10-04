झारखंड: सुदिव्य कुमार सोनू के निधन से विश्वकर्मा समाज में शोक, श्रद्धांजलि सभा में पत्नी को मिला आश्वासन

झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज की ओर से दिवंगत मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान समाज के लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। साथ ही उनके निधन को समाज के लिए अपूरणीय क्षति बताया।

श्रद्धांजलि सभा में दिवंगत मंत्री की पत्नी श्वेता शर्मा और सृष्टि शर्मा भी उपस्थित रहीं। इस दौरान विश्वकर्मा समाज के प्रतिनिधियों ने श्वेता शर्मा को भरोसा दिलाया कि जिस तरह समाज सुदिव्य कुमार सोनू के साथ खड़ा रहा, उससे भी बढ़कर अब उनके परिवार के साथ खड़ा रहेगा। समाज ने हर परिस्थिति में परिवार को सहयोग और समर्थन देने का आश्वासन दिया।

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गिरिडीह जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा ने कहा कि सुदिव्य कुमार सोनू का असामयिक निधन समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने कहा कि गिरिडीह स्थित विश्वकर्मा धाम से सुदिव्य सोनू का नाम हमेशा अमर रहेगा। समाज उनके योगदान और सहयोग को कभी नहीं भूलेगा।

जिला अध्यक्ष देवकी राणा ने भी दिवंगत मंत्री के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि समाज उनके परिवार के साथ मजबूती से खड़ा है। वहीं, महामंत्री संतन शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष धनेश्वर राणा और दुम्मा राजा सहित अन्य पदाधिकारियों ने भी सुदिव्य कुमार सोनू के निधन पर शोक व्यक्त किया और उनके परिवार के प्रति संवेदना जताई।