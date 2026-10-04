झारखंड: रांची में 10 से अधिक बारों पर पुलिस की एक साथ छापेमारी, संचालकों में मचा हड़कंप

राजधानी रांची में शनिवार देर रात पुलिस की गाड़ियों के सायरन कई इलाकों में गूंजने लगे। एसएसपी राकेश रंजन के निर्देश पर रांची पुलिस ने शहर के 10 से अधिक प्रमुख बारों में एक साथ औचक छापेमारी की। इस कार्रवाई का नेतृत्व सिटी एसपी पारस राणा और ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने किया। पुलिस की अचानक हुई इस कार्रवाई से बार संचालकों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया।

पुलिस की अलग-अलग टीमों ने शहर के विभिन्न इलाकों में स्थित बारों में पहुंचकर लाइसेंस, संचालन की अनुमति और निर्धारित समय-सीमा से संबंधित दस्तावेजों की जांच की। इसके अलावा, बारों में हुक्का परोसे जाने और अन्य नियमों के उल्लंघन की भी पड़ताल की गई। पुलिस की विशेष नजर इस बात पर थी कि कहीं नाबालिगों को शराब तो नहीं परोसी जा रही है।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

छापेमारी के दौरान पुलिस ने बारों में मौजूद लोगों की भी जांच की और संचालकों से आवश्यक दस्तावेज मांगे। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बार संचालन के लिए निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस बार चलाना, निर्धारित समय के बाद भी बार खुला रखना और नाबालिगों को शराब उपलब्ध कराना गंभीर नियम उल्लंघन की श्रेणी में आता है।

रांची पुलिस की इस अचानक और एक साथ की गई कार्रवाई को शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और बार संचालन में नियमों का पालन सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर संबंधित बार संचालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।