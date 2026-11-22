झारखंड में अपनी लंबित मांगों को लेकर विद्यालय रसोइया-संयोजिका संघ एक बार फिर आंदोलन की तैयारी में जुट गया है। झारखंड विधानसभा के 25 और 26 नवंबर को आयोजित होने वाले विशेष सत्र के दौरान संघ की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। इसके लिए राज्यभर की रसोइया और संयोजिकाएं विधानसभा परिसर के निकट कुटे मैदान में जुटेंगी। संघ ने विधानसभा घेराव की भी तैयारी की है। इस आंदोलन में झारखंड के सभी 24 जिलों की रसोइया-संयोजिकाओं के शामिल होने की संभावना है।

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