रांची में संचालित कोचिंग संस्थानों, हॉस्टलों और लॉज के खिलाफ नगर निगम ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। नियमों का पालन नहीं करने वाले 45 अन्य संस्थानों को निगम ने अंतिम स्मार नोटिस जारी किया है। सभी संस्थानों को नोटिस प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर संचालन बंद करने और स्वीकृत भवन प्लान समेत संस्थान संचालन से जुड़े जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर संस्थानों को सील कर दिया जाएगा।

नगर निगम के अनुसार, झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 और झारखंड भवन उपविधि, 2016 के तहत संस्थानों के संचालन के लिए ट्रेड लाइसेंस, हॉस्टल पंजीकरण, वाणिज्यिक होल्डिंग, अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र (फायर एनओसी) और स्वीकृत भवन प्लान अनिवार्य है। इसके बावजूद कई संस्थान निर्धारित नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं।

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इससे पहले निगम ने 10 संस्थानों को अंतिम स्मार नोटिस जारी किया था। दस्तावेज उपलब्ध कराने और नियमों का पालन करने का निर्देश दिए जाने के बावजूद संबंधित संस्थानों ने अनुपालन नहीं किया। कुछ संस्थानों की ओर से दिए गए जवाब भी संतोषजनक नहीं पाए गए। इसके बाद इन संस्थानों का संचालन बंद करा दिया गया।

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अब दूसरे चरण में 45 संस्थानों को नोटिस जारी किया गया है। इनमें हरिओम टावर और ली डिजायर कॉम्प्लेक्स, लालपुर के अलावा ईस्ट जेल रोड, सर्कुलर रोड और थड़पखना क्षेत्र के संस्थान शामिल हैं। नोटिस पाने वाले संस्थानों की सूची में फिटजी, विजन आईएएस, करियर प्वाइंट, विनय आईएएस एकेडमी, न्यूटन ट्यूटोरियल्स और आरसी डिफेंस एकेडमी जैसे नाम भी शामिल हैं।

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि स्वीकृत भवन प्लान के विपरीत व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। निर्धारित समय में निर्देशों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों को सील करने के साथ उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।