झारखंड: दुबई भागने से पहले कोलकाता में पकड़ा गया प्रिंस खान का भाई बंटी, फर्जी पासपोर्ट और वीजा बरामद

धनबाद पुलिस ने वासेपुर के कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान के भाई बंटी खान को पश्चिम बंगाल पुलिस के सहयोग से कोलकाता से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, बंटी खान फर्जी दस्तावेजों के सहारे दुबई भागने की तैयारी में था। अंतरराष्ट्रीय उड़ान पकड़कर विदेश निकलने से पहले ही पुलिस ने उसे दबोच लिया। गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से वैध पासपोर्ट के साथ फर्जी पासपोर्ट और वीजा भी बरामद किए गए हैं।

धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार ने बैंक मोड़ थाना में प्रेस वार्ता कर गिरफ्तारी की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बंटी खान के खिलाफ हत्या, रंगदारी, आर्म्स एक्ट और आपराधिक साजिश समेत एक दर्जन से अधिक गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। लंबे समय से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी।

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पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बंटी खान कोलकाता में छिपा हुआ है और वहां से अंतरराष्ट्रीय उड़ान के जरिए दुबई भागने की फिराक में है। सूचना के बाद धनबाद पुलिस की विशेष टीम कोलकाता भेजी गई। पश्चिम बंगाल पुलिस के सहयोग से कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

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तलाशी के दौरान पुलिस को उसके पास से वैध पासपोर्ट के अलावा फर्जी पासपोर्ट और वीजा मिले। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि फर्जी दस्तावेज किसने उपलब्ध कराए और इस नेटवर्क में कौन-कौन लोग शामिल हैं। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ में प्रिंस खान गिरोह के रंगदारी नेटवर्क, वित्तीय लेनदेन और विदेश में सक्रिय सदस्यों के संबंध में अहम जानकारी मिल सकती है।



इससे पहले गिरोह के मुख्य गुर्गे मेजर उर्फ सैफी को भी कोलकाता एयरपोर्ट से दुबई भागने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार किया गया था। बंटी खान की गिरफ्तारी को भी पुलिस गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई मान रही है।

गिरफ्तारी के बाद धनबाद पुलिस ने बंटी खान का सड़क पर परेड भी कराया। उसके हाथों में हथकड़ी और कमर में रस्सा बंधा था। पुलिसकर्मी उसे घेरे हुए सड़क पर चल रहे थे। परेड देखने के लिए कुछ देर तक लोगों ने सड़क किनारे और वाहनों में रुककर पूरा नजारा देखा। पुलिस अब उसे अदालत में पेश कर आगे की कानूनी कार्रवाई और पूछताछ की तैयारी में जुटी है।