झारखंड के कोडरमा घाटी में दर्दनाक हादसा: ब्रेक फेल होने से ट्रेलर ने दूसरे को मारी टक्कर; चालक की मौत

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

ढलान पर पीछे चल रहे एक ट्रेलर का ब्रेक अचानक फेल होने के कारण यह हादसा हुआ। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि चालक का शरीर दो हिस्सों में कट गया। दुर्घटना के बाद घाटी में अफरा-तफरी मच गई और चीख-पुकार सुनकर पहुंचे लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी।रांची की दिशा से आ रहे दोनों वाहन कोडरमा के रास्ते बिहार की ओर जा रहे थे। रास्ते में मेघातरी के पास ढलान वाली सड़क पार करते समय दोनों ट्रेलर एक-दूसरे के आगे-पीछे चल रहे थे। इसी दौरान पीछे वाले वाहन का ब्रेक अचानक फेल हो गया। चालक ने वाहन पर नियंत्रण पाने का प्रयास किया, लेकिन असंतुलित होकर वह सीधे आगे चल रहे वाहन के केबिन से जा टकराया। जोरदार टक्कर के कारण आगे चल रहे ट्रेलर का चालक केबिन के भीतर ही फंस गया और उसका शरीर दो भागों में विभक्त हो गया। शरीर का एक हिस्सा पीछे वाले ट्रेलर के केबिन में जाकर गिरा, जबकि दूसरा हिस्सा वहीं केबिन में फंसा रहा।देर रात लगभग 12 बजे हुई इस टक्कर का धमाका इतना तेज था कि आसपास के दुकानदार और घरों में सो रहे लोग चौंककर उठ गए। घटनास्थल पर चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण और राहगीर तुरंत मौके की ओर दौड़े। सूचना मिलते ही कोडरमा घाटी की हाईवे गश्त पुलिस टीम राहत कार्य के लिए तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई। सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य सागर कुमार गिरी भी अपनी टीम के साथियों के साथ सहायता के लिए मौके पर पहुंचे। पुलिस और बचाव दल ने काफी मशक्कत के बाद केबिन में फंसे मृत चालक के शव को बाहर निकाला और गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को तुरंत इलाज के लिए सदर अस्पताल भिजवाया।सदर अस्पताल में भर्ती कराए गए घायल व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है और चिकित्सक उसका उपचार कर रहे हैं। दुर्घटना में जान गंवाने वाले चालक और घायल व्यक्ति की पहचान फिलहाल नहीं हो सकी है। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात को सुचारू कराया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार शुरुआती पड़ताल में हादसे का मुख्य कारण पीछे चल रहे ट्रेलर का ब्रेक फेल होना सामने आया है।