विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

प्राप्त जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के अंबिकापुर कोतवाली थाना में नशे के इंजेक्शन की अवैध सप्लाई करने के मामले में तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस प्राथमिकी में मध्य प्रदेश के शहडोल निवासी शाहिद अंसारी, अंकित गुप्ता और दीपक गुप्ता को नामजद आरोपी बनाया गया था। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने सबसे पहले आरोपी अंकित गुप्ता को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। जेल भेजने से पूर्व पुलिस की पूछताछ में आरोपी अंकित गुप्ता ने अपने साथी दीपक गुप्ता की संलिप्तता का खुलासा किया। अंकित गुप्ता से पूछताछ और उसकी निशानदेही के आधार पर ही पुलिस की टीम दीपक गुप्ता तक पहुंचने में सफल रही।अंकित गुप्ता की निशानदेही के आधार पर अंबिकापुर पुलिस ने पाटन पुलिस के सहयोग से हिसरा बरवाडीह गांव में योजनाबद्ध तरीके से छापेमारी की और दीपक गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। जांच प्रक्रिया के दौरान यह सामने आया कि दीपक गुप्ता स्थानीय स्तर पर करीब 150 रुपये की दर से नशे का इंजेक्शन खरीदता था। इसके उपरांत वह इन इंजेक्शनों को यात्री बस के माध्यम से अंबिकापुर भेजता था। अंबिकापुर में इन नशीले इंजेक्शनों को ग्राहकों को करीब 1000 रुपये में बेचा जाता था। इस प्रकार वह बेहद कम कीमत पर इंजेक्शन खरीदकर दूसरे शहर में अधिक कीमत पर सप्लाई कर अवैध कमाई कर रहा था।छत्तीसगढ़ पुलिस ने आरोपी दीपक गुप्ता को गिरफ्तार करने के बाद उसके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। गिरफ्तारी के बाद नशे के इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। पुलिस टीम यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस नेटवर्क में अ कौन-कौन शामिल हैं।