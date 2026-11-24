झारखंड: 150 रुपये में खरीदता था नशे का इंजेक्शन, 1000 में बेचता था; पलामू से आरोपी गिरफ्तार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: आशुतोष प्रताप सिंह Updated Tue, 24 Nov 2026 02:07 PM IST
सार
छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले की अंबिकापुर पुलिस ने पलामू के हिसरा बरवाडीह गांव में छापेमारी कर नशे के इंजेक्शन की अवैध सप्लाई करने के आरोपी दीपक गुप्ता को गिरफ्तार किया है। आरोपी मेडिकल दुकान की आड़ में नशे के इंजेक्शन का कारोबार करता था।
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विस्तार
छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले की पुलिस ने पलामू जिले के हिसरा बरवाडीह गांव में छापेमारी करके नशे के इंजेक्शन की अवैध सप्लाई करने के मामले में आरोपी दीपक गुप्ता को गिरफ्तार किया है। अंबिकापुर पुलिस ने पाटन पुलिस के सहयोग से हिसरा बरवाडीह गांव से आरोपी को पकड़ा। पकड़ा गया आरोपी गांव में मेडिकल दुकान चलाने की आड़ में नशे के इंजेक्शन की अवैध सप्लाई करने का काम करता था।
अवैध कारोबार का इस तरह खुलासा
प्राप्त जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के अंबिकापुर कोतवाली थाना में नशे के इंजेक्शन की अवैध सप्लाई करने के मामले में तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस प्राथमिकी में मध्य प्रदेश के शहडोल निवासी शाहिद अंसारी, अंकित गुप्ता और दीपक गुप्ता को नामजद आरोपी बनाया गया था। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने सबसे पहले आरोपी अंकित गुप्ता को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। जेल भेजने से पूर्व पुलिस की पूछताछ में आरोपी अंकित गुप्ता ने अपने साथी दीपक गुप्ता की संलिप्तता का खुलासा किया। अंकित गुप्ता से पूछताछ और उसकी निशानदेही के आधार पर ही पुलिस की टीम दीपक गुप्ता तक पहुंचने में सफल रही।
मेडिकल दुकान की आड़ में धंधा
अंकित गुप्ता की निशानदेही के आधार पर अंबिकापुर पुलिस ने पाटन पुलिस के सहयोग से हिसरा बरवाडीह गांव में योजनाबद्ध तरीके से छापेमारी की और दीपक गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। जांच प्रक्रिया के दौरान यह सामने आया कि दीपक गुप्ता स्थानीय स्तर पर करीब 150 रुपये की दर से नशे का इंजेक्शन खरीदता था। इसके उपरांत वह इन इंजेक्शनों को यात्री बस के माध्यम से अंबिकापुर भेजता था। अंबिकापुर में इन नशीले इंजेक्शनों को ग्राहकों को करीब 1000 रुपये में बेचा जाता था। इस प्रकार वह बेहद कम कीमत पर इंजेक्शन खरीदकर दूसरे शहर में अधिक कीमत पर सप्लाई कर अवैध कमाई कर रहा था।
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छत्तीसगढ़ पुलिस ने आरोपी दीपक गुप्ता को गिरफ्तार करने के बाद उसके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। गिरफ्तारी के बाद नशे के इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। पुलिस टीम यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस नेटवर्क में अ कौन-कौन शामिल हैं।
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अवैध कारोबार का इस तरह खुलासा
प्राप्त जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के अंबिकापुर कोतवाली थाना में नशे के इंजेक्शन की अवैध सप्लाई करने के मामले में तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस प्राथमिकी में मध्य प्रदेश के शहडोल निवासी शाहिद अंसारी, अंकित गुप्ता और दीपक गुप्ता को नामजद आरोपी बनाया गया था। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने सबसे पहले आरोपी अंकित गुप्ता को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। जेल भेजने से पूर्व पुलिस की पूछताछ में आरोपी अंकित गुप्ता ने अपने साथी दीपक गुप्ता की संलिप्तता का खुलासा किया। अंकित गुप्ता से पूछताछ और उसकी निशानदेही के आधार पर ही पुलिस की टीम दीपक गुप्ता तक पहुंचने में सफल रही।
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मेडिकल दुकान की आड़ में धंधा
अंकित गुप्ता की निशानदेही के आधार पर अंबिकापुर पुलिस ने पाटन पुलिस के सहयोग से हिसरा बरवाडीह गांव में योजनाबद्ध तरीके से छापेमारी की और दीपक गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। जांच प्रक्रिया के दौरान यह सामने आया कि दीपक गुप्ता स्थानीय स्तर पर करीब 150 रुपये की दर से नशे का इंजेक्शन खरीदता था। इसके उपरांत वह इन इंजेक्शनों को यात्री बस के माध्यम से अंबिकापुर भेजता था। अंबिकापुर में इन नशीले इंजेक्शनों को ग्राहकों को करीब 1000 रुपये में बेचा जाता था। इस प्रकार वह बेहद कम कीमत पर इंजेक्शन खरीदकर दूसरे शहर में अधिक कीमत पर सप्लाई कर अवैध कमाई कर रहा था।
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छत्तीसगढ़ पुलिस ने आरोपी दीपक गुप्ता को गिरफ्तार करने के बाद उसके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। गिरफ्तारी के बाद नशे के इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। पुलिस टीम यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस नेटवर्क में अ कौन-कौन शामिल हैं।