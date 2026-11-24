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मामले की सुनवाई के दौरान झारखंड उच्च न्यायालय ने विशेष अदालत के फैसले की वैधानिकता पर सवाल उठाए। उच्च न्यायालय ने पाया कि जांच अवधि को 60 दिन बढ़ाने से पूर्व आरोपियों को नोटिस जारी नहीं किया गया था। साथ ही, विशेष अदालत ने अपने आदेश में जांच की अवधि बढ़ाने के लिए कोई ठोस या पर्याप्त कारण भी दर्ज नहीं किए थे। उच्च न्यायालय ने माना कि कानूनी प्रविधानों का पालन किए बिना जांच की अवधि बढ़ाना नियम विरुद्ध है। इसी आधार पर अदालत ने विशेष अदालत के आदेश को निरस्त कर दिया और आरोपी गुलफाम हसन, अयान जावेद, शहजाद आलम, शबनम परवीन तथा अम्मार यासर को वैधानिक जमानत दे दी।यह मामला आतंकवाद निरोधी दस्ता थाना से जुड़ा हुआ है। जांच एजेंसी ने आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, आर्म्स एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। स्थापित कानूनी प्रविधानों के अनुसार, जांच एजेंसी को निश्चित समयावधि के भीतर अपनी जांच पूर्ण कर अदालत के समक्ष आरोपपत्र समर्पित करना था। तय समय सीमा में आरोपपत्र दाखिल न होने पर आरोपियों की ओर से उच्च न्यायालय में जमानत के लिए याचिकाएं दायर की गई थीं, जिन्हें अदालत ने प्रक्रियात्मक त्रुटियों के आधार पर स्वीकार कर लिया।झारखंड आतंकवाद निरोधी दस्ता ने 26 अप्रैल, 2025 को धनबाद के वासेपुर, बैंक मोड़ और भूली इलाकों में स्थित कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने गुलफाम हसन, अयान जावेद, शहजाद आलम और शबनम परवीन को गिरफ्तार किया था। इस दौरान जांच एजेंसी ने दो पिस्तौल, 12 कारतूस, मोबाइल फोन, लैपटॉप तथा प्रतिबंधित संगठनों से जुड़ी पुस्तकें और दस्तावेज बरामद करने का दावा किया था।