झारखंड की राजधानी रांची में घर में घुसकर 25 वर्षीय महिला से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि तीन अज्ञात युवकों ने घर में अकेली महिला को निशाना बनाया और बारी-बारी से दुष्कर्म करने के बाद फरार हो गए। घटना 19 नवंबर की रात तुपुदाना ओपी क्षेत्र में हुई थी। महिला की शिकायत पर पुलिस ने सोमवार को तीन अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

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