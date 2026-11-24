अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की अदालत ने जेपीएससी परीक्षा घोटाले और पेपर लीक मामले में दो आरोपितों की नियमित जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। अदालत ने आरोपित पंकज प्रसून्न और ऋतिक रौशन को जमानत देने से मना कर दिया। साथ ही, अदालत ने परीक्षा धांधली मामले में सीआईडी द्वारा दाखिल पूरक चार्जशीट पर संज्ञान के बिंदु पर भी आंशिक सुनवाई की। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 7 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है।

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अदालत ने जेपीएससी परीक्षा घोटाले से जुड़े आरोपितों की अर्जी पर सुनवाई के बाद राहत देने से इन्कार किया। दोनों आरोपित जमशेदपुर के शिवांगन कोचिंग संचालक संजीत कुमार के रिश्तेदार हैं। जांच के अनुसार दोनों आरोपितों ने संजीत की मदद से क्रमशः वन क्षेत्र अधिकारी और सहायक वन संरक्षक की परीक्षा में धांधली करके सफलता हासिल की थी। सीआईडी ने दोनों को 16 सितंबर को गिरफ्तार किया था और वे तब से न्यायिक हिरासत में हैं। दोनों आरोपितों ने जमानत के लिए 7 नवंबर को याचिका दाखिल की थी। मामले में सीआईडी की जांच अभी जारी है और सितंबर में गिरफ्तार आरोपितों के खिलाफ अब तक चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है।दूसरी ओर, परीक्षा धांधली मामले में सीआईडी ने जांच पूरी करते हुए 14 नवंबर को पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। सोमवार को संज्ञान के बिंदु पर सुनवाई के दौरान आरोपित अभय कुमार तिवारी, उसकी पत्नी सुषमा कुमारी, भाई अक्षय कुमार तिवारी, सोमांश प्रकाश, राहुल कुमार, उमेश कुमार राय, विजय कुमार तिवारी, दीपक कुमार, आनंद कुमार सिंह और समीर कुमार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया। अदालत ने इस मामले में आगे की सुनवाई के लिए 7 दिसंबर की तिथि तय की है।