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राजस्थान के सीकर जिले के उद्योगनगर थाने में पदस्थापित एएसआई जगदीश प्रसाद और आरक्षी महेश कुमार अपहृत किशोरी की बरामदगी तथा आरोपी कुंदन हाजरा की गिरफ्तारी के लिए देवरी पहुंचे थे। देवरी पुलिस के सहयोग से नायकडीह गांव से आरोपी कुंदन हाजरा को गिरफ्तार किया गया और किशोरी को बरामद किया गया। इसके बाद रविवार को राजस्थान पुलिस दोनों को ट्रांजिट रिमांड पर लेने के लिए निजी वाहन से गिरिडीह न्यायालय जा रही थी।इसी दौरान, कोयनडीह में आरोपी युवक के घर के पास ग्रामीणों ने रास्ता अवरुद्ध कर पुलिस वाहन को रोक लिया। करीब 50 से 60 महिलाओं और 30 से 40 पुरुषों ने धारदार हथियार, लाठी-डंडे और ईंट-पत्थर से पुलिस टीम पर हमला कर दिया और किशोरी व आरोपी को जबरन छुड़ा लिया। हमले के दौरान मोबाइल से वीडियो बनाने पर मोबाइल छीनकर फेंक दिया गया तथा पुलिस की वर्दी व फाइल फाड़ने की कोशिश की गई।राजस्थान पुलिस के एएसआई जगदीश प्रसाद की शिकायत पर देवरी थाने में दर्ज प्राथमिकी में 22 लोगों को नामजद किया गया है, जिनमें राजेंद्र हाजरा, मुंद्रिका देवी, रुपिया देवी, रुबिया देवी, राकेश हाजरा, अरविंद हाजरा, अनिल हाजरा, खड़गधारी हाजरा, मालती देवी और कोली देवी प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त कोयनडीह और मलडीहा गांव के 80 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है।देवरी पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पकड़े गए आरोपियों में कोयनडीह निवासी रमेश हाजरा उर्फ राकेश हाजरा, रुबिया देवी, रुपिया देवी और मलडीहा निवासी कोली देवी शामिल हैं। पुलिस अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार दबिश दे रही है। थाना प्रभारी श्वेता कुमारी ने बताया कि 22 नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। फरार आरोपी युवक व किशोरी की बरामदगी के लिए छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है।