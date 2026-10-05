झारखंड: चतरा में कोयला चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, जंगल से 250 टन अवैध कोयला बरामद, पांच हाइवा जब्त

चतरा जिले के मगध परियोजना क्षेत्र स्थित ओझाटांड में सीआईएसएफ और सीसीएल की संयुक्त टीम ने कोयला चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। टीम ने जंगल क्षेत्र में अवैध रूप से डंप किया गया करीब 250 टन कोयला बरामद किया और मौके से पांच हाइवा जब्त किए।

सीआईएसएफ को सूचना मिली थी कि कुछ लोग रात के समय कोयला डंप से चोरी कर उसे हाइवा के जरिए पास के जंगल में छिपा रहे हैं। सूचना के आधार पर टीम ने ओझाटांड में कार्रवाई की। टीम को देखते ही हाइवा चालक वाहन छोड़कर फरार हो गए। क्षेत्र की कठिन भौगोलिक स्थिति के कारण वाहनों को वहां से निकालना भी चुनौतीपूर्ण था।

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जब्त पांच हाइवा में दो पर जेएच 02 बीवी 6016 और जेएच 02 बीटी 2432 नंबर अंकित थे, जबकि तीन हाइवा बिना नंबर प्लेट के पाए गए। सीआईएसएफ और सीसीएल की टीम ने पांचों वाहनों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए बालूमाथ थाने को सौंप दिया। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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यह कार्रवाई सीआईएसएफ कमांडेंट अमित कुमार के मार्गदर्शन तथा सहायक कमांडेंट सुभाष कुमार और हर्षा लवानिया के नेतृत्व में की गई। अभियान में उप-निरीक्षक हलदर और अभिषेक ने भी भाग लिया। एनके पिपरवार की ओर से भी आवश्यक सहयोग और समन्वय मिला।

सीआईएसएफ यूनिट सीसीएल मगध एवं आम्रपाली का औपचारिक गठन 19 सितंबर को हुआ था। इसके बाद यह यूनिट की दूसरी बड़ी कार्रवाई है। सीआईएसएफ का लक्ष्य क्षेत्र में कोयला चोरी, पिल्फरेज और अन्य अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाकर ‘जीरो कोल लीकेज’ के लक्ष्य को मजबूत करना है।