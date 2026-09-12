फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jharkhand ›   Ranchi News ›   Jharkhand Woman Decapitated Body Found in Forest Severed Head Stuffed Sack 100 meter Away Boyfriend Detained

झारखंड: जंगल में मिली महिला की सिर कटी लाश, 100 मीटर दूर बोरे में मिला सिर; हिरासत में बॉयफ्रेंड

Sat, 12 Sep 2026 09:22 AM IST
हिमांशु सिंह बघेल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: हिमांशु सिंह बघेल Updated Sat, 12 Sep 2026 09:22 AM IST
सार

धनबाद के खेरबाड़ी इलाके के जंगल में शुक्रवार को महिला की सिर कटी लाश मिली। घटनास्थल से करीब 100 मीटर दूर खेत के पास प्लास्टिक के बोरे में उसका कटा सिर बरामद हुआ। मृतका की पहचान गिरिडीह निवासी पूनम कुमारी के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके बॉयफ्रेंड को हिरासत में लिया है।

विज्ञापन
Jharkhand Woman Decapitated Body Found in Forest Severed Head Stuffed Sack 100 meter Away Boyfriend Detained
अमेरिका में गुजराती स्टोर मालिक की मौत - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

झारखंड के धनबाद में शुक्रवार को एक महिला की सिर कटी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक, महिला का शव खेरबाड़ी इलाके के जंगल में मिला। घटनास्थल से करीब 100 मीटर दूर ढांगी गांव में खेत के पास एक प्लास्टिक के बोरे से महिला का कटा हुआ सिर बरामद किया गया। पुलिस ने शव की पहचान पड़ोसी जिले गिरिडीह की रहने वाली पूनम कुमारी के रूप में की है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।
विज्ञापन


शव के पास लाल कपड़े के टुकड़े और अगरबत्ती मिली
बालीापुर थाना प्रभारी सत्यजीत कुमार के अनुसार, महिला के शव के पास लाल कपड़े के कुछ टुकड़े और अगरबत्ती भी मिली है। वहीं, बरामद सिर पर खून लगा हुआ था। इन परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही है।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें-  झारखंड: 13 सितंबर को CDS और NDA की होगी परीक्षा, रांची के 21 केंद्रों के 200 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा
विज्ञापन
विज्ञापन


हिरासत में बॉयफ्रेंड
पुलिस ने मामले में मृतका के बॉयफ्रेंड को गिरिडीह से हिरासत में लिया है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक, उससे पूछताछ की जा रही है। हालांकि, हत्या के पीछे की वजह और वारदात में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका को लेकर पुलिस अभी जांच कर रही है। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed