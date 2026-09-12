झारखंड: जंगल में मिली महिला की सिर कटी लाश, 100 मीटर दूर बोरे में मिला सिर; हिरासत में बॉयफ्रेंड

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शव के पास लाल कपड़े के टुकड़े और अगरबत्ती मिली

बालीापुर थाना प्रभारी सत्यजीत कुमार के अनुसार, महिला के शव के पास लाल कपड़े के कुछ टुकड़े और अगरबत्ती भी मिली है। वहीं, बरामद सिर पर खून लगा हुआ था। इन परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही है। विज्ञापन



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हिरासत में बॉयफ्रेंड

पुलिस ने मामले में मृतका के बॉयफ्रेंड को गिरिडीह से हिरासत में लिया है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक, उससे पूछताछ की जा रही है। हालांकि, हत्या के पीछे की वजह और वारदात में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका को लेकर पुलिस अभी जांच कर रही है। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बालीापुर थाना प्रभारी सत्यजीत कुमार के अनुसार, महिला के शव के पास लाल कपड़े के कुछ टुकड़े और अगरबत्ती भी मिली है। वहीं, बरामद सिर पर खून लगा हुआ था। इन परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही है।ये भी पढ़ें-पुलिस ने मामले में मृतका के बॉयफ्रेंड को गिरिडीह से हिरासत में लिया है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक, उससे पूछताछ की जा रही है। हालांकि, हत्या के पीछे की वजह और वारदात में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका को लेकर पुलिस अभी जांच कर रही है। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

झारखंड के धनबाद में शुक्रवार को एक महिला की सिर कटी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक, महिला का शव खेरबाड़ी इलाके के जंगल में मिला। घटनास्थल से करीब 100 मीटर दूर ढांगी गांव में खेत के पास एक प्लास्टिक के बोरे से महिला का कटा हुआ सिर बरामद किया गया। पुलिस ने शव की पहचान पड़ोसी जिले गिरिडीह की रहने वाली पूनम कुमारी के रूप में की है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।