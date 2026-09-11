झारखंड: गिरिडीह जिले में 30 हाथियों का आतंक, शाम होते ही गांवों में धावा; रौंदी धान की फसल

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ग्रामीणों के अनुसार हाथियों का यह झुंड तीन से चार समूहों में विभाजित हो जाता है। अलग-अलग दिशाओं में हाथियों के निकल जाने से वन विभाग की टीम को उन्हें खदेड़ने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वनकर्मी जब एक स्थान से हाथियों को जंगल की तरफ भगाते हैं, तभी दूसरे मोहल्ले या टोले में उनके पहुंचने की खबर मिल जाती है। इसके बाद वन विभाग को तुरंत उस नए इलाके में पहुंचना पड़ता है।हाथियों के बार-बार हमला करने से ग्रामीणों की दैनिक दिनचर्या प्रभावित हुई है। ग्रामीण सुबह होते ही रात के लिए मशाल तैयार करने, पटाखों का प्रबंध करने और टॉर्च जैसी रोशनी की व्यवस्था करने में जुट जाते हैं। ग्रामीणों को हर पल यह चिंता सताती है कि रात में हाथियों का झुंड किस दिशा से आकर हमला कर दे। शाम होते ही लोग अपने घरों के पास चौकन्ने हो जाते हैं। हाथियों के डर से लोग शाम के बाद घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं।ग्रामीणों के मुताबिक पीरटांड़ के इन क्षेत्रों से हाथियों का दल वर्षों से गुजरता रहा है। आमतौर पर हाथी कुछ समय बाद अन्य जंगलों की ओर चले जाते थे, लेकिन इस बार हाथियों का झुंड लंबे समय से कुम्हरलालो और पालगंज पंचायत के आसपास ही ठहरा हुआ है। पूर्व में भी हाथियों के हमलों में कई लोगों की जान जा चुकी है। ग्रामीणों ने कहा कि केवल खदेड़ने से समस्या नहीं सुलझेगी। उन्होंने वन विभाग तथा प्रशासन से हाथियों को रोकने की ठोस योजना बनाने, प्रवेश को रोकने और फसल नुकसान का उचित मुआवजा देने की मांग की है।