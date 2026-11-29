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जांच के अनुसार अभ्यर्थी मुकेश कुमार उर्फ मुकेश साहू ने जेपीएससी की चौदहवीं प्रारंभिक परीक्षा में चयन के लिए बिचौलिए अभय तिवारी के साथ 75 लाख रुपये का सौदा किया था। उसने अग्रिम राशि के रूप में 13 जुलाई को अपने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के खाते से 40 हजार रुपये निकाले और अपने दोस्त से 50 हजार रुपये उधार लिए। अन्य रकम मिलाकर कुल पांच लाख रुपये की नकद राशि रातू रोड में एक अन्य बिचौलिए उमेश कुमार को सौंपी। इस दौरान अभ्यर्थी ने अपनी ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी भी बिचौलिए को दी थी। पूछताछ में आरोपी अभ्यर्थी ने अनुचित साधनों के जरिये प्रारंभिक परीक्षा पास करने की बात स्वीकार की है। परीक्षा समाप्त होने के बाद एजेंसी के कर्मियों और सिंडिकेट की मिलीभगत से ओएमआर शीट में उत्तर भरे गए थे।जांच में विशेष अदालत को बताया गया कि लखनऊ की कंपनी मेसर्स टीएसआर डाटा प्रोसेसिंग प्रा.लि. को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) ने 20 मई 2025 को लापरवाही बरतने और तथ्य छिपाने के आरोप में तीन साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया था। इसके बावजूद जेपीएससी ने जून 2025 के बाद बिना किसी नियमित टेंडर के इस कंपनी को गोपनीय परीक्षाओं का काम सौंप दिया। अप्रैल 2026 में आयोजित प्रारंभिक परीक्षा की उत्तरकुंजी जारी होने से पहले, 26 मई 2026 को तत्कालीन उप परीक्षा नियंत्रक श्वेता कुमारी गुप्ता ने अपने व्हाट्सएप नंबर से इसे टीडीपीएल कर्मी उस्मान को भेजा था।जांच रिपोर्ट के अनुसार कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर मनोज कुमार तिवारी उर्फ अभय कुमार तिवारी इस फर्जीवाड़ा सिंडिकेट का मुख्य सरगना था। वह अभ्यर्थियों से प्रारंभिक परीक्षा में सफलता के लिए पांच लाख रुपये और अंतिम चयन के लिए 10 से 25 लाख रुपये तक की वसूली करता था। अदालत में दाखिल आरोप पत्र से यह स्पष्ट हुआ है कि संस्थागत मिलीभगत के जरिये परीक्षा प्रक्रिया को दूषित कर अपात्र अभ्यर्थियों का चयन कराने का खेल चल रहा था।