झारखंड: रांची में महिलाओं के चेंजिंग रूम में वीडियो बनाने का आरोप, शूटिंग क्लब का ट्रेनर गिरफ्तार

झारखंड की राजधानी रांची में महिलाओं के चेंजिंग रूम में कथित तौर पर वीडियो बनाने के आरोप में एक राइफल शूटिंग क्लब के ट्रेनर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों के अनुसार, मामला रविवार शाम सामने आया, जब महिला प्रशिक्षकों को चेंजिंग रूम के पास एक मोबाइल फोन मिला। इसके बाद पीड़ित महिलाओं के माता-पिता और अभिभावकों ने हंगामा किया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़िता के पिता की शिकायत के आधार पर कोतवाली थाने में ट्रेनर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।

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कोतवाली थाना प्रभारी सनोज चौधरी ने बताया कि हमने आरोपी ट्रेनर को गिरफ्तार कर मोबाइल फोन जब्त कर लिया है। उसकी पहचान चतरा जिले के निवासी सचिन कुमार के रूप में हुई है। उसके खिलाफ बीएनएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।"

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उन्होंने बताया कि पुलिस ने मोबाइल फोन की प्रारंभिक जांच के दौरान उसमें कुछ रिकॉर्ड किए गए वीडियो पाए हैं। मोबाइल फोन को आगे जांच के लिए फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) भेजा जाएगा।