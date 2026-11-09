झारखंड: हजारीबाग में भीषण सड़क हादसा, खड़े पिकअप वैन को ट्रक ने मारी टक्कर; पांच की मौत, 14 घायल

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पुलिस के अनुसार, पिकअप वैन सोमवार सुबह करीब 10:30 बजे चौपारण थाना क्षेत्र के महानैतांड़ के पास रुका हुआ था। यह जगह दनुआ घाटी के आसपास है। इसी दौरान पीछे से आए ट्रक ने वैन को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पांच लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।अधिकारियों के मुताबिक, पिकअप वैन में 19 लोग सवार थे। सभी गिरिडीह से उत्तर प्रदेश के वाराणसी जा रहे थे। रास्ते में वाहन रोकने के दौरान यह हादसा हुआ। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई और स्थानीय स्तर पर घायलों की मदद शुरू की गई।चौपारण थाना प्रभारी पंकज कुमार ने बताया कि हादसे में घायल 14 लोगों को हजारीबाग और बरही के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इनमें तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस हादसे से जुड़े अन्य पहलुओं की जानकारी जुटा रही है।