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झारखंड: हजारीबाग में भीषण सड़क हादसा, खड़े पिकअप वैन को ट्रक ने मारी टक्कर; पांच की मौत, 14 घायल

Mon, 09 Nov 2026 01:41 PM IST
प्रतीक कुमार पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: प्रतीक कुमार पाण्डेय Updated Mon, 09 Nov 2026 01:41 PM IST
सार

झारखंड के हजारीबाग जिले में सोमवार सुबह ट्रक ने सड़क किनारे खड़े पिकअप वैन को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 14 लोग घायल हुए हैं। घायलों को हजारीबाग और बरही के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इनमें तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है।
 

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jharkhand Hazaribag road incident Truck Pickup Van Accident many Died and Injured
दुर्घटना - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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झारखंड के हजारीबाग जिले में सोमवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। दनुआ घाटी के पास सड़क किनारे रुके पिकअप वैन को तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 अन्य घायल हो गए। पिकअप वैन में कुल 19 लोग सवार थे और सभी गिरिडीह से उत्तर प्रदेश के वाराणसी जा रहे थे।
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दनुआ घाटी के पास खड़े वैन को ट्रक ने मारी टक्कर
पुलिस के अनुसार, पिकअप वैन सोमवार सुबह करीब 10:30 बजे चौपारण थाना क्षेत्र के महानैतांड़ के पास रुका हुआ था। यह जगह दनुआ घाटी के आसपास है। इसी दौरान पीछे से आए ट्रक ने वैन को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पांच लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।
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गिरिडीह से वाराणसी जा रहे थे सभी यात्री
अधिकारियों के मुताबिक, पिकअप वैन में 19 लोग सवार थे। सभी गिरिडीह से उत्तर प्रदेश के वाराणसी जा रहे थे। रास्ते में वाहन रोकने के दौरान यह हादसा हुआ। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई और स्थानीय स्तर पर घायलों की मदद शुरू की गई।
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14 घायल, तीन की हालत गंभीर
चौपारण थाना प्रभारी पंकज कुमार ने बताया कि हादसे में घायल 14 लोगों को हजारीबाग और बरही के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इनमें तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस हादसे से जुड़े अन्य पहलुओं की जानकारी जुटा रही है।
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